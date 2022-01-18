Новым главой Европарламента назначена депутат от Мальты Роберта Метсолу

Источник материала: ОНТ

Сегодня стало известно, кто возглавит Европарламент – после ушедшего из жизни Давида Сассоли.

Новым спикером стала депутат от Мальты Роберта Метсолу. Она набрала большинство голосов, трансляция голосования велась на сайте Европарламента.

Роберте Метсоле 43 года. Она – самый молодой председатель Европейского парламента и третья женщина на этой должности. Срок ее полномочий – 2,5 года.

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