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Новым главой Европарламента назначена депутат от Мальты Роберта Метсолу

18.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новым главой Европарламента назначена депутат от Мальты Роберта Метсолу

Сегодня стало известно, кто возглавит Европарламент – после ушедшего из жизни Давида Сассоли.  

Новым спикером стала депутат от Мальты Роберта Метсолу. Она набрала большинство голосов, трансляция голосования велась на сайте Европарламента.

Роберте Метсоле 43 года. Она – самый молодой председатель Европейского парламента и третья женщина на этой должности. Срок ее полномочий – 2,5 года.

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Сегодня стало известно, кто возглавит Европарламент – после ушедшего из жизни Давида Сассоли.   Новым спикером стала депутат от Мальты Роберта Метсолу. Она...
 
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