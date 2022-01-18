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Новым главой Европарламента назначена депутат от Мальты Роберта Метсолу
Источник материала: ОНТ
Сегодня стало известно, кто возглавит Европарламент – после ушедшего из жизни Давида Сассоли.
Новым спикером стала депутат от Мальты Роберта Метсолу. Она набрала большинство голосов, трансляция голосования велась на сайте Европарламента.
Роберте Метсоле 43 года. Она – самый молодой председатель Европейского парламента и третья женщина на этой должности. Срок ее полномочий – 2,5 года.
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Сегодня стало известно, кто возглавит Европарламент – после ушедшего из жизни Давида Сассоли. Новым спикером стала депутат от Мальты Роберта Метсолу. Она...
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