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Сикорский об отчете ИКАО: белорусская сторона доказала, что перехвата рейса Ryanair не было

18.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ИКАО приняла доказательства белорусской стороны, что перехвата самолета Ryanair не было. Об этом сообщил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский

Рассмотрение отчета планируется 31 января на сессии ИКАО.

Артем Сикорский отметил, что экипаж не сохранил аудиозапись того момента, когда они принимали решение о посадке в Минске

Беларусь продолжит взаимодействие с ИКАО. 

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Теги: Минск
 
 
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ИКАО приняла доказательства белорусской стороны, что перехвата самолета Ryanair не было. Об этом сообщил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и...
 
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