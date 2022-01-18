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Сикорский об отчете ИКАО: белорусская сторона доказала, что перехвата рейса Ryanair не было
Источник материала: ОНТ
ИКАО приняла доказательства белорусской стороны, что перехвата самолета Ryanair не было. Об этом сообщил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский.
Рассмотрение отчета планируется 31 января на сессии ИКАО.
Артем Сикорский отметил, что экипаж не сохранил аудиозапись того момента, когда они принимали решение о посадке в Минске.
Беларусь продолжит взаимодействие с ИКАО.
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ИКАО приняла доказательства белорусской стороны, что перехвата самолета Ryanair не было. Об этом сообщил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и...
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