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МВД Беларуси проводит учения на фоне событий в Казахстане
Источник материала: ОНТ
МВД Беларуси сообщило о проведении плановых учений с задействованием территориальных органов внутренних дел и внутренних войск.
Правоохранители отработают пресечение массовых беспорядков, действия по ликвидации групп террористов, экстремистских группировок и вооруженных преступников.
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МВД Беларуси сообщило о проведении плановых учений с задействованием территориальных органов внутренних дел и внутренних войск. Правоохранители отработают...
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