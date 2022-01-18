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МВД Беларуси проводит учения на фоне событий в Казахстане

18.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МВД Беларуси проводит учения на фоне событий в Казахстане

МВД Беларуси сообщило о проведении плановых учений с задействованием территориальных органов внутренних дел и внутренних войск.

Правоохранители отработают пресечение массовых беспорядков, действия по ликвидации групп террористов, экстремистских группировок и вооруженных преступников.

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МВД Беларуси сообщило о проведении плановых учений с задействованием территориальных органов внутренних дел и внутренних войск. Правоохранители отработают...
 
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