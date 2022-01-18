Мокрый снег и гололед. Прогноз погоды на 19 января

Источник материала: ОНТ

В народе говорят, что самые сильные морозы – это морозы крещенские. Но только не в этом году. Средняя температура – до 6-ти градусов выше нормы.

19 января погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты. В сопровождении порывистого ветра станет поступать более теплый и влажный воздух с Западной Европы.

В среду – облачно с прояснениями. Пройдут небольшие кратковременные осадки – снег, мокрый снег, дождь. Днем местами туман, видимость до полукилометра, влажность до 90 процентов. Слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный умеренный, временами порывистый. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, а утром и днем будет падать.

Температура утром – от -2℃ по Брестской области до -9℃ по Гомельской. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 4–6 градусов холоднее. В середине дня столбики термометров на отметках от -1℃ в западных районах до -4℃ в юго-восточных. К вечеру температура от 0℃ по западу до -3℃ по юго-востоку.

До конца рабочей недели погоду будет определять очередной ветреный циклон. Двигаясь с территории Финляндии на Ленинградскую область, нам он принесет юго-западный порывистый ветер. Почти повсеместно пройдет снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Температура в четверг ночью от -5℃ по востоку до +1℃ по западу, днем -3℃…-2℃.

Фото: pexels

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