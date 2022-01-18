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Украина на границе с Беларусью устанавливает вертолетные площадки

18.01.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Украина на границе с Беларусью устанавливает вертолетные площадки

Украинская сторона на границе с Беларусью устанавливает вертолетные площадки. Об этом на свое странице в Facebook сообщает Государственная пограничная служба Украины.

ФОТО: скриншот видео 

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Украинская сторона на границе с Беларусью устанавливает вертолетные площадки. Об этом на свое странице в Facebook сообщает Государственная пограничная служба...
 
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