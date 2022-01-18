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Украина на границе с Беларусью устанавливает вертолетные площадки
Источник материала: ОНТ
Украинская сторона на границе с Беларусью устанавливает вертолетные площадки. Об этом на свое странице в Facebook
ФОТО: скриншот видео
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Украинская сторона на границе с Беларусью устанавливает вертолетные площадки. Об этом на свое странице в Facebook сообщает Государственная пограничная служба...
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