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Водитель легковушки пострадала при столкновении с грузовиком в Минске

18.01.2022 21:55 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске столкнулись МАЗ и "Пежо", в аварии пострадала водитель легкового автомобиля, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Около 15.00 водитель автомобиля "Пежо" ехала по ул.Кабушкина со стороны пр.Партизанского в направлении ул.Машиностроителей. Там она столкнулась с автомобилем МАЗ, остановившимся на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП водитель автомобиля "Пежо" - 25-летняя девушка - получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение.

На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Госавтоинспекция напоминает водителям о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. При управлении транспортным средством в сложных погодных условиях необходимо проявлять максимум осторожности и быть предельно внимательным.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Около 15.00 водитель автомобиля "Пежо" ехала по ул.Кабушкина со стороны пр.Партизанского в направлении ул.Машиностроителей. Там она столкнулась с автомобилем МАЗ,...
 
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