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В Мозыре вынесли приговор двум участникам массовых беспорядков

18.01.2022 22:01 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Мозырского района постановил приговор по уголовному делу о массовых беспорядках, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

Заседание прошло в закрытом формате. На скамье подсудимых были двое фигурантов, обвиняемых в совершении преступлений по ч.1 ст.342, ст.364 УК.

Приговором суда оба обвиняемых признаны виновными в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти. Это повлекло нарушение работы транспорта, предприятий, организаций. Также доказана вина фигурантов в насилии и в угрозе применения насилия в отношении сотрудников ОВД для воспрепятствования их законной деятельности.

Окончательно первому фигуранту назначено наказание в виде двух лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Второму - два года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Заседание прошло в закрытом формате. На скамье подсудимых были двое фигурантов, обвиняемых в совершении преступлений по ч.1 ст.342, ст.364 УК.
 
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