«Динамо-Минск» выступил с официальным заявлением о возобновлении сезона в КХЛ

Источник материала: ОНТ

Хоккейный клуб «Динамо-Минск» выступил с официальным заявлением касательно возобновления сезона в КХЛ.

Лига рассматривает несколько вариантов, в том числе без доигровки регулярного чемпионата. Еще одна идея менеджеров лиги организовать плей-ин. Это турнир между командами, занимающими в конференции 7, 8, 9 и 10-е места, которые должны разыграть две путёвки в плей-офф. «Динамо» выступает против такого варианта. К тому же минчанам в конце сезона предстояло сыграть еще восемь домашних поединков, к которым клуб может подойти в оптимальном составе и набрать максимум очков. А заодно подняться выше в турнирной таблице.

Фото: pexels

Подписывайтесь на нас в Telegram