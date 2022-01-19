|
«Динамо-Минск» выступил с официальным заявлением о возобновлении сезона в КХЛ
Источник материала: ОНТ
Хоккейный клуб «Динамо-Минск» выступил с официальным заявлением касательно возобновления сезона в КХЛ.
Лига рассматривает несколько вариантов, в том числе без доигровки регулярного чемпионата. Еще одна идея менеджеров лиги организовать плей-ин. Это турнир между командами, занимающими в конференции 7, 8, 9 и 10-е места, которые должны разыграть две путёвки в плей-офф. «Динамо» выступает против такого варианта. К тому же минчанам в конце сезона предстояло сыграть еще восемь домашних поединков, к которым клуб может подойти в оптимальном составе и набрать максимум очков. А заодно подняться выше в турнирной таблице.
Фото: pexels
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хоккейный клуб «Динамо-Минск» выступил с официальным заявлением касательно возобновления сезона в КХЛ. Лига рассматривает несколько вариантов, в том числе без...
|
Архив (Разное)