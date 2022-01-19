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«Динамо-Минск» выступил с официальным заявлением о возобновлении сезона в КХЛ

19.01.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Динамо-Минск» выступил с официальным заявлением о возобновлении сезона в КХЛ

Хоккейный клуб «Динамо-Минск» выступил с официальным заявлением касательно возобновления сезона в КХЛ.

Лига рассматривает несколько вариантов, в том числе без доигровки регулярного чемпионата. Еще одна идея менеджеров лиги организовать плей-ин. Это турнир между командами, занимающими в конференции 7, 8, 9 и 10-е места, которые должны разыграть две путёвки в плей-офф. «Динамо» выступает против такого варианта. К тому же минчанам в конце сезона предстояло сыграть еще восемь домашних поединков, к которым клуб может подойти в оптимальном составе и набрать максимум очков. А заодно подняться выше в турнирной таблице.

 Фото: pexels

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Теги: Минск
 
 
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Хоккейный клуб «Динамо-Минск» выступил с официальным заявлением касательно возобновления сезона в КХЛ. Лига рассматривает несколько вариантов, в том числе без...
 
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