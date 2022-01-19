Праздник для каждого ребенка: благотворительная акция «Наши дети» прошла в Брестской области

Источник материала: ОНТ

Кульминация добрых дел. Праздничные подарки, веселый хоровод для детей Брестской области и итоги благотворительной акции «Наши дети».





Хорошее настроение, красочная елка и подарки от молодых талантов со сцены центра молодежного творчества. Главный сюрприз – сказка «Снежная королева». Волшебная атмосфера вечера подарила самые позитивные эмоции детям и родителям. Все, кто мечтал о чуде, загадывали желания, а исполнять их помогали представители Брестской епархии.

Благотворительная и самая душевная акция «Наши дети» дарит счастье, заботу и доброту. Сегодня это масштабный формат, в котором – поздравления для детей из детдомов и интернатов, домов семейного типа, больниц, опекунских и приемных семей. И каждый год для них становится сюрпризом.

Яркие впечатления и улыбки. Заботой и вниманием в этом году удалось окружить больше миллиона ребят. Благотворительность не ограничилась сладкими сюрпризами. Дарили то, что необходимо каждому современному ребенку, в том числе спортинвентарь, развивающие игры, книги. Общая сумма подарков превысила три миллиона рублей. В этом году были и те, кто решил помочь лично и переводил средства в Белорусский детский фонд.

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