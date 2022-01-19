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Представители духовенства присоединились к обсуждению Конституции
Источник материала: ОНТ
Далеки от политики, но не безразличны к будущему страны. К всестороннему обсуждению Основного закона присоединились представители духовенства.
Руководители религиозных объединений и члены межконфессионального совета поделились своими мыслями – какой они видят новую Конституцию Беларуси. Прежде всего, речь о её втором разделе «Личность. Общество. Государство». В этих вопросах представители всех религий едины. Крепкая семья, сохранение своих традиций и передача их будущим поколениям – залог успешного будущего и устойчивого развития страны.
К общенациональной дискуссии подключается всё больше предприятий и организаций. Сегодня свои предложения по возможным изменениям внесли сотрудники компании «Белоруснефть». Их волнуют вопросы избирательной системы, полномочий Всебелорусского народного собрания и сохранения исторической памяти.
Эксперты внимательно изучают все предложения. Обсуждение главного закона завершается. Своё окончательное решение по Конституции белорусы примут на республиканском референдуме.
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Далеки от политики, но не безразличны к будущему страны. К всестороннему обсуждению Основного закона присоединились представители духовенства. Руководители...
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