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Арина Соболенко выиграла первый матч на открытом чемпионате Австралии по теннису

19.01.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Арина Соболенко выиграла первый матч на открытом чемпионате Австралии по теннису

Арина Соболенко преодолела стартовый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. 

Непростой матч против австралийки Сторм Сандерс продлился три сета и завершился победой белоруски.

Стартовая партия получилась напряженной: соперницы боролись за каждый гейм, но Соболенко совершила шесть двойных ошибок и в итоге проиграла – 5:7. Во втором сете белоруска сначала была в роли догоняющей, но смогла преломить ход встречи и выиграла со счетом 6:3. 

В решающей партии Соболенко практически не оставила Сандерс шансов – 6:2. У лучшей теннисистки Беларуси есть хорошая возможность превзойти прошлогодний результат – дойти до четвертого круга Australian Open. 

Следующий матч она проведет против Ван Синью из Китая.

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Арина Соболенко преодолела стартовый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.  Непростой матч против австралийки Сторм Сандерс продлился три сета и...
 
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