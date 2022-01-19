Арина Соболенко выиграла первый матч на открытом чемпионате Австралии по теннису

Источник материала: ОНТ

Арина Соболенко преодолела стартовый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Непростой матч против австралийки Сторм Сандерс продлился три сета и завершился победой белоруски.

Стартовая партия получилась напряженной: соперницы боролись за каждый гейм, но Соболенко совершила шесть двойных ошибок и в итоге проиграла – 5:7. Во втором сете белоруска сначала была в роли догоняющей, но смогла преломить ход встречи и выиграла со счетом 6:3.

В решающей партии Соболенко практически не оставила Сандерс шансов – 6:2. У лучшей теннисистки Беларуси есть хорошая возможность превзойти прошлогодний результат – дойти до четвертого круга Australian Open.

Следующий матч она проведет против Ван Синью из Китая.

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