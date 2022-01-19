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Арина Соболенко выиграла первый матч на открытом чемпионате Австралии по теннису
Источник материала: ОНТ
Арина Соболенко преодолела стартовый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Непростой матч против австралийки Сторм Сандерс продлился три сета и завершился победой белоруски.
Стартовая партия получилась напряженной: соперницы боролись за каждый гейм, но Соболенко совершила шесть двойных ошибок и в итоге проиграла – 5:7. Во втором сете белоруска сначала была в роли догоняющей, но смогла преломить ход встречи и выиграла со счетом 6:3.
В решающей партии Соболенко практически не оставила Сандерс шансов – 6:2. У лучшей теннисистки Беларуси есть хорошая возможность превзойти прошлогодний результат – дойти до четвертого круга Australian Open.
Следующий матч она проведет против Ван Синью из Китая.
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Арина Соболенко преодолела стартовый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. Непростой матч против австралийки Сторм Сандерс продлился три сета и...
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