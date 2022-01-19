Новое здание отдела МЧС открыли в Дятловском районе к профессиональному празднику спасателей

Источник материала: ОНТ

Спасение людей – как призвание. В преддверии профессионального праздника у спасателей Дятловского района – новоселье. Здесь открылось новое здание отдела МЧС. Старое построено в позапрошлом веке.





Вот так с теплотой и заботой почти каждое утро уже 16 лет Ирина собирает и провожает супруга на работу. У пожарного, инструктора по вождению Александра Журского было немало спасенных жизней и десятки ситуаций, когда опасность грозила ему самому.

Ирина Журская: «Каждый день мы отправляем его на работу с тревогой и волнением, каждый день мы ждем, что он вернется домой живой и здоровый».

Но сегодня для волнения нет причины. На работу к любимому супругу и папе идут всей семьей. В Дятлово открывают новую пожарную часть. А пока семья собирается, в старом здании Дятловского МЧС готовятся перегонять в новое депо пожарные машины. Это бывшая синагога, постройка ещё 1894 года была домом для спасателей несколько десятков лет. Условия здесь уже давно не соответствуют современным нормам, а пожарная лестница и цистерна вовсе не помещались в гараж.

Это и есть то здание, которое спасатели уже успели назвать своим храмом. Два этажа, почти 1,5 тысячи квадратных метров. А еще – учебный класс, тренажерный зал, душевые, помещения для технического обслуживания спецтехники и просторный гараж для 4-х пожарных машин.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома: «В течение этого года мы начали программу "Переоснащения и улучшения экстренных служб" – это касается и службы МЧС. И мы планируем в 2022 году эту работу продолжить, планируется реконструкция пожарного депо в Ивье, приобретение машин скорой помощи для системы здравоохранения, а также из Фонда ЧС – приобретение аварийно-спасательной техники для МЧС».

Сейчас заботиться о безопасности будет удобнее. Под защитой только дятловских спасателей находится 25 тысяч человек, почти две сотни населенных пунктов, десятки промышленных и социальных объектов.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси: «Более 6000 человек за прошлый год спасено и эвакуировано нашими белорусскими спасателями. Это не только спасение человека от огня, это различные нештатные ситуации, в которые люди попадают, – заваливает грунтом, люди проваливаются под лед».

Работа Александра Журского, как и его многих коллег, на этом новоселье отмечена грамотами и благодарностями. Но самым главным подарком он считает новенькую автоцистерну, за руль которой может сесть уже сегодня. В автопарк Дятловского депо приехали 2 современные пожарные машины.

Достоинства своего новенького пожарного авто он с удовольствием демонстрирует 6-летнему сыну – он уже примеряет пожарную каску. Александр считает, что спасатель – это не работа, а призвание, которое нужно передавать из поколения в поколение.

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