Крещенский Сочельник: белорусы готовятся к празднику Богоявления. Рассказываем, где можно безопасно окунуться в прорубь

Источник материала: ОНТ

Важный день для верующих. У православных – Крещенский сочельник. Сам праздник Крещения завтра, но уже сегодня люди идут в храмы, возносят особые молитвы, а те, кто крепок, прежде всего телом, окунаются в проруби.





Божественные литургии, первый чин освящения воды и крещенские купания – еще впереди. Сейчас завершается процесс подготовки. В канун праздника Богоявления на водоемах обустраивают специальные проруби – иордани, причем с удобствами и декором. В Минске их будет 4.

Хотя не предвидится в этом году крепких крещенских морозов, медики предупреждают: купания в ледяной воде – шок для неподготовленного организма и могут быть опасны.

Испытания тела и духа белорусам еще предстоят. Для Дмитрия Костенко окунания в ледяной воде – привычное дело. По меркам любителей зимнего плавания он еще новичок. В «моржевании» – меньше года. И перед его первым погружением – месяцы подготовки.

Дмитрий Костенко: «Можно не сразу окунаться. А только ноги для начала. Сам я начинал с закаливания в душе. Постепенно, с интересом. Рекомендуется всегда делать погружения в воду парами, чтобы не терять друг друга из вида».

Следует помнить, что традиция «окунания» не церковная, а народная, причем довольно экстремальная. По мнению священников, к обряду очищения нужно подходить с чистыми мыслями и трезвым умом.

В канун праздника возле проруби – многолюдно. Желание окунуться не отбивает даже пронзительный ветер. Согревает белорусов горячий чай и командный дух. Работать купели продолжат до полуночи 19 января.

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