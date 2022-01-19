|
Какой будет обновленная Конституция Беларуси? Итоги совещания во Дворце Независимости
Источник материала: ОНТ
Белорусы активно подключились к работе над Основным законом страны. Сегодня во Дворце Независимости подвели итоги всенародного обсуждения проекта Конституции. Но это не значит, что работа над документом завершена – она всё ещё продолжается. Александр Лукашенко вместе с Конституционной комиссией и рабочей группой детально
Юристы и опытные судьи, финансисты, представители реального сектора экономики, сферы культуры, общественные деятели, медики, законодатели – это Конституционная комиссия и рабочая группа по реформе Основного закона. В таком составе сегодня они встретились, чтобы устранить оставшиеся противоречия, исключить или уточнить новеллы, которые белорусы не поддержали.
Три недели назад проект обновлённой белорусской Конституции вынесли на общественное обсуждение – всего за три часа лишь на одном из порталов его просмотрели 70 тысяч пользователей. Дальше считать сложнее – документ копировали без ссылок на источник, его разместили на нескольких порталах, печатали республиканские и местные газеты, по всей стране собирали диалоговые площадки, в общем, возможностей ознакомиться достаточно. Но в этот период не менее важно, чтобы у белорусов была возможность и высказать своё мнение о возможных реформах – и это условие, очевидно, тоже удалось выполнить. Поступило около шести тысяч предложений и замечаний от граждан.
Поток с письмами не останавливали, и к совещанию их стало больше. Ведь на популярность конституционной реформы работают не только участники сегодняшней встречи.
Александр Лукашенко призывает учиться и на чужих ошибках, и на позитивном опыте. И активнее привлекать к изменениям Конституции внимание белорусов. Ведь это своего рода гарантия безопасности не для Президента, а для народа.
Обновлённая Конституция в том числе снимет с Президента часть полномочий. Правда, согласны с этим не все белорусы. Глава Администрации приводит не единичные примеры. Немало обратившихся призывают лишать белорусского гражданства тех, кто наносит вред государству. Не все, но часто повторяющиеся и обоснованные предложения в проект включили.
Разработчики документа с окончательной редакцией предлагают не тянуть – не ради спешки, а пока волна народного интереса на пике.
Важно и не пойти на поводу общественного мнения. Например, ответственность белорусов за собственное здоровье – эта норма изначально была в проекте, но сегодня её предложили исключить, мол, люди опасаются, что такая формулировка не гарантирует бесплатную медицину.
Сможет ли Президент совмещать должность с постом председателя Всебелорусского народного собрания? И как тогда будет работать принцип сдержек и противовесов – эти положения в проекте всё же предстоит уточнить. Александр Лукашенко настаивает: всего в Конституции не пропишешь, но ответственности это не убавляет.
В этом едины и разработчики – обновлённая Конституция стране нужна. Так что задача специалистов – предупредить возможные проблемы. Но уже от нас с вами будет зависеть, не напрасна ли эта работа.
Все участники совещания сегодня продолжили дорабатывать проект уже в Администрации Президента. Успеть в срок для них – значит, предложить обновлённый вариант Конституции до конца месяца, чтобы референдум прошёл в феврале.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы активно подключились к работе над Основным законом страны. Сегодня во Дворце Независимости подвели итоги всенародного обсуждения проекта Конституции....
|
Архив (Разное)