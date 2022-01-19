Какой будет обновленная Конституция Беларуси? Итоги совещания во Дворце Независимости

Источник материала: ОНТ

Белорусы активно подключились к работе над Основным законом страны. Сегодня во Дворце Независимости подвели итоги всенародного обсуждения проекта Конституции. Но это не значит, что работа над документом завершена – она всё ещё продолжается. Александр Лукашенко вместе с Конституционной комиссией и рабочей группой детально разобрали спорные вопросы, которые еще остались. В этом документе важен баланс: в распределении полномочий и ответственности, а также в том, чтобы учесть мнения людей и при этом не навредить государству. Президент убеждён, и это подтверждают юристы: в других странах так широко обсуждать новеллы не принято. Беларусь и здесь идёт своим путём.





Юристы и опытные судьи, финансисты, представители реального сектора экономики, сферы культуры, общественные деятели, медики, законодатели – это Конституционная комиссия и рабочая группа по реформе Основного закона. В таком составе сегодня они встретились, чтобы устранить оставшиеся противоречия, исключить или уточнить новеллы, которые белорусы не поддержали.

Три недели назад проект обновлённой белорусской Конституции вынесли на общественное обсуждение – всего за три часа лишь на одном из порталов его просмотрели 70 тысяч пользователей. Дальше считать сложнее – документ копировали без ссылок на источник, его разместили на нескольких порталах, печатали республиканские и местные газеты, по всей стране собирали диалоговые площадки, в общем, возможностей ознакомиться достаточно. Но в этот период не менее важно, чтобы у белорусов была возможность и высказать своё мнение о возможных реформах – и это условие, очевидно, тоже удалось выполнить. Поступило около шести тысяч предложений и замечаний от граждан.

Поток с письмами не останавливали, и к совещанию их стало больше. Ведь на популярность конституционной реформы работают не только участники сегодняшней встречи.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Вякают и наши оппоненты. Я не ошибаюсь. Именно вякают. У меня анализ полностью всех их заявлений. Они плетутся в хвосте, подхватывают любой тезис, любую запятую и начинают ее не то критиковать, не то опровергать. Но то, что у них там творится, не поддается критике. Сейчас они уже отошли от своего главного лозунга – "Перамены, перамены!"»

Александр Лукашенко призывает учиться и на чужих ошибках, и на позитивном опыте. И активнее привлекать к изменениям Конституции внимание белорусов. Ведь это своего рода гарантия безопасности не для Президента, а для народа.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Если откровенно – мне это вообще не надо. Мне хватает вопросов, даже переболеть дома нет возможности, не могу не встретить моих сыновей в аэропорту, поручить никому не могу».

Обновлённая Конституция в том числе снимет с Президента часть полномочий. Правда, согласны с этим не все белорусы. Глава Администрации приводит не единичные примеры. Немало обратившихся призывают лишать белорусского гражданства тех, кто наносит вред государству. Не все, но часто повторяющиеся и обоснованные предложения в проект включили.

Разработчики документа с окончательной редакцией предлагают не тянуть – не ради спешки, а пока волна народного интереса на пике.

Важно и не пойти на поводу общественного мнения. Например, ответственность белорусов за собственное здоровье – эта норма изначально была в проекте, но сегодня её предложили исключить, мол, люди опасаются, что такая формулировка не гарантирует бесплатную медицину.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Чтобы не было настороженности, давайте уточним. Государство будет нести ответственность, но и ты, дорогой мой, отвечай».

Ольга Сергеева, судья Конституционного суда Беларуси: «Поскольку эта норма вызвала такой интерес, есть смысл её немного изменить, но по своей сути она мне нравится, она верная».

Сможет ли Президент совмещать должность с постом председателя Всебелорусского народного собрания? И как тогда будет работать принцип сдержек и противовесов – эти положения в проекте всё же предстоит уточнить. Александр Лукашенко настаивает: всего в Конституции не пропишешь, но ответственности это не убавляет.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Давайте будем думать про наших детей, мы не вечны, вот в чём суть процесса, не из космоса нормы. Шесть ВНС прошли, поэтому надо людей убеждать, чтобы они поддержали».

В этом едины и разработчики – обновлённая Конституция стране нужна. Так что задача специалистов – предупредить возможные проблемы. Но уже от нас с вами будет зависеть, не напрасна ли эта работа.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Есть реперные точки, есть критерии определенные. Мы четко определились: поколение нынешнее должно не уйти. Оно никуда не уйдет – больше половины населения. Куда оно уйдет? Оно должно отойти на запасные пути, дать возможность новому поколению прийти спокойно, без шума, без пыли, начиная снизу, с середины, сверху к власти. Мы не должны конфликтовать с ним. Мы должны, наблюдая, направлять туда, куда надо. Для этого надо иметь рычаги».

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси: «В целом проект изменений и дополнений в обществе воспринимается позитивно. В преобладающем большинстве все отклики и отзывы, которые поступают, поддерживают проект Конституции. Сегодня я доложил все эти дополнения, новации. Сегодня-завтра продолжаем работу. Думаю, в ближайшие дни мы доработаем и внесем и проект указа, и, соответственно, доработанный проект текста изменений и дополнений Конституции Главе государства, как и требует закон».

Все участники совещания сегодня продолжили дорабатывать проект уже в Администрации Президента. Успеть в срок для них – значит, предложить обновлённый вариант Конституции до конца месяца, чтобы референдум прошёл в феврале.

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