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В Могилеве в результате ДТП загорелось такси

19.01.2022 07:29 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве в результате ДТП загорелся автомобиль такси: потребовалась помощь пожарных. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла 18 января в 19.15. Водитель автомобиля Ford двигался по ул.Челюскинцев со стороны агрогородка Буйничи и в районе дома №156 начал совершать поворот налево. В этот момент с иномаркой столкнулся автомобиль такси Renault, двигавшийся навстречу. От удара такси загорелось, огонь пришлось тушить пожарным.

Водителю автомобиля Ford и пассажиру Renault оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. Водитель такси от медицинской помощи отказался.

По факту ДТП будет проведена проверка для выяснения причин аварии и других обстоятельств.-0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Водитель автомобиля Ford двигался по ул.Челюскинцев со стороны агрогородка Буйничи и в районе дома №156 начал совершать поворот налево. В этот момент с иномаркой...
 
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