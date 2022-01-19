В Могилеве в результате ДТП загорелось такси

Источник материала: БелТА

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве в результате ДТП загорелся автомобиль такси: потребовалась помощь пожарных. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла 18 января в 19.15. Водитель автомобиля Ford двигался по ул.Челюскинцев со стороны агрогородка Буйничи и в районе дома №156 начал совершать поворот налево. В этот момент с иномаркой столкнулся автомобиль такси Renault, двигавшийся навстречу. От удара такси загорелось, огонь пришлось тушить пожарным.

Водителю автомобиля Ford и пассажиру Renault оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. Водитель такси от медицинской помощи отказался.

По факту ДТП будет проведена проверка для выяснения причин аварии и других обстоятельств.-0-