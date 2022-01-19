Закрытие и рост цен: что будет с ИП и малым бизнесом после повышения налогов

Источник материала: Myfin



Фото носит иллюстративный характер, источник: Myfin.by

Упрощенки не будет, единый налог вырастет в разы

Как объяснила эксперт, ключевым новшеством в Налоговом кодексе стало увеличение налогов для индивидуальных предпринимателей. А еще через год единого налога для ИП не будет вовсе, его заменит подоходный.

«В 2022 году почти все ИП, оказывающие услуги, потеряли возможность пользоваться «упрощенкой», также в два, три и более раз выросли ставки единого налога, а с 2023 года вовсе планируется отмена единого налога для «ипэшников». Власти станут брать с них подоходный налог, ставка которого в 2022 году равна 16%, а в следующем возрастет до 18%, либо предлагают перейти в разряд «самозанятых». В этом случае ИП лишаются возможности нанимать людей. Если же они по-прежнему хотят работать, привлекая наемную силу, то им придется применять УСН и платить в 2022 году 6% с выручки, а не 5%», – рассказала о нововведениях Анастасия Лузгина.

Фото носит иллюстративный характер, источник: Myfin.by

По мнению эксперта сильнее всего пострадает именно малый бизнес, где в штате один-два наемных работника и нет возможности масштабироваться. В первую очередь это коснется малых населенных пунктов, где, например, парикмахерской невозможно вырасти в объемах. Что в итоге приведет к росту цен на услуги и падению спроса. Поэтому часть ИП рассматривает варианты закрытия бизнеса.

«У них остается вариант перехода в разряд «самозанятых», которые с 2023 года будут платить налог в 10%, включающий отчисления в ФСЗН. Этот сбор будет называться «налог на профессиональную деятельность. Он уже есть в РФ, но несколько иной, там ставка не 10%, а 4 или 6%, но без взносов в ФСЗН», – отметила эксперт.

Рост цен или закрытие бизнеса

Анастасия Лузгина поделилась опросами ИП. В них индивидуальные предприниматели рассказывали о том, что в 2022 году продолжат работать, потому что остается «упрощенка» и единый налог, хотя он и взлетел в разы, но в дальнейшем часть из них рассматривают варианты закрытия бизнеса.

По мнению эксперта, больше всего малый бизнес пострадает в малых городах, где может сократиться количество парикмахерских, салонов и маленьких магазинчиков. Это приведет к негативным социальным эффектам – количество инфраструктурных объектов сократится, упадет уровень оказываемых услуг.

Фото носит иллюстративный характер, источник: Myfin.by

«О закрытии и уходе в серую зону говорят некоторые «ипэшники», особенно «маленькие» бизнесы рассматривают такую возможность. Потому что для некоторых это дополнительный заработок, и в новых условиях нет смысла заниматься этой деятельностью легально. Как государство будет контролировать этот процесс – неясно», – отметила Анастасия Лузгина.

Эксперт также затронула тему роста цен из-за повышения налогов. Напомним, кроме роста налогов для ИП, поднимаются ставки других налогов, выросли акцизы, появились НДС для интернет-магазинов и налог на первую квартиру. По оценке Анастасииинфляция из-за этого может вырасти в текущем году.

«На некоторые позиции цены вырастут, но значительного эффекта я не ожидаю, хотя расчеты не проводила. Ведь основная часть ИП, которая пострадает от нововведений в Налоговый кодекс, использует УСН, ставка которой поднялась с 5 до 6%, так что в этом году это повышение не окажет, по моему мнению, существенного влияния на инфляцию. Разве что цены на услуги в малых городах вырастут ощутимо», – рассказала экономист.



Новый налог на интернет-магазины

Как отмечает эксперт BEROC, существенным в 2022-м станет и введение нового налога – на иностранные компании, торгующие в интернете. Однако пока однозначно о возможном росте цен на товары в интернет-магазинах и посылки говорить нельзя, потому что компании могут как переложить затраты по НДС на покупателей, так и поступиться своей прибылью.

«Насколько цены вырастут, точно не определить невозможно. Вряд ли на размер НДС (он составляет 20%), но пока нельзя сказать конкретно, тем более что в список входят и российские компании», – отметила Анастасия Лузгина.

Что в итоге?

Сформулируем максимально кратко главные проблемы для бизнеса от изменений в Налоговом кодексе:

убирается упрощенка для большинства ИП, оказывающих услуги;

ставка единого налога вырастет в 2-3 раза;

подоходный налог в 16% в 2022-м и 18% в 2023-м вместо единого налога для ИП;

самозанятые будут платить налог 10% с 2023-го;

НДС 20% для иностранных интернет-магазинов;

риск закрытия или ухода в тень большинства ИП, риск роста цен.