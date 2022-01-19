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Закрытие и рост цен: что будет с ИП и малым бизнесом после повышения налогов
Источник материала: Myfin
Упрощенки не будет, единый налог вырастет в разы
Как объяснила эксперт, ключевым новшеством в Налоговом кодексе стало увеличение налогов для индивидуальных предпринимателей. А еще через год единого налога для ИП не будет вовсе, его заменит подоходный.
«В 2022 году почти все ИП, оказывающие услуги, потеряли возможность пользоваться «упрощенкой», также в два, три и более раз выросли ставки единого налога, а с 2023 года вовсе планируется отмена единого налога для «ипэшников». Власти станут брать с них подоходный налог, ставка которого в 2022 году равна 16%, а в следующем возрастет до 18%, либо предлагают перейти в разряд «самозанятых». В этом случае ИП лишаются возможности нанимать людей. Если же они по-прежнему хотят работать, привлекая наемную силу, то им придется применять УСН и платить в 2022 году 6% с выручки, а не 5%», – рассказала о нововведениях Анастасия Лузгина.
По мнению эксперта сильнее всего пострадает именно малый бизнес, где в штате один-два наемных работника и нет возможности масштабироваться. В первую очередь это коснется малых населенных пунктов, где, например, парикмахерской невозможно вырасти в объемах. Что в итоге приведет к росту цен на услуги и падению спроса. Поэтому часть ИП рассматривает варианты закрытия бизнеса.
«У них остается вариант перехода в разряд «самозанятых», которые с 2023 года будут платить налог в 10%, включающий отчисления в ФСЗН. Этот сбор будет называться «налог на профессиональную деятельность. Он уже есть в РФ, но несколько иной, там ставка не 10%, а 4 или 6%, но без взносов в ФСЗН», – отметила эксперт.
Рост цен или закрытие бизнеса
Анастасия Лузгина поделилась опросами ИП. В них индивидуальные предприниматели рассказывали о том, что в 2022 году продолжат работать, потому что остается «упрощенка» и единый налог, хотя он и взлетел в разы, но в дальнейшем часть из них рассматривают варианты закрытия бизнеса.
По мнению эксперта, больше всего малый бизнес пострадает в малых городах, где может сократиться количество парикмахерских, салонов и маленьких магазинчиков. Это приведет к негативным социальным эффектам – количество инфраструктурных объектов сократится, упадет уровень оказываемых услуг.
«О закрытии и уходе в серую зону говорят некоторые «ипэшники», особенно «маленькие» бизнесы рассматривают такую возможность. Потому что для некоторых это дополнительный заработок, и в новых условиях нет смысла заниматься этой деятельностью легально. Как государство будет контролировать этот процесс – неясно», – отметила Анастасия Лузгина.
Эксперт также затронула тему роста цен из-за повышения налогов. Напомним, кроме роста налогов для ИП, поднимаются ставки других налогов, выросли акцизы, появились НДС для интернет-магазинов и налог на первую квартиру. По оценке Анастасииинфляция из-за этого может вырасти в текущем году.
«На некоторые позиции цены вырастут, но значительного эффекта я не ожидаю, хотя расчеты не проводила. Ведь основная часть ИП, которая пострадает от нововведений в Налоговый кодекс, использует УСН, ставка которой поднялась с 5 до 6%, так что в этом году это повышение не окажет, по моему мнению, существенного влияния на инфляцию. Разве что цены на услуги в малых городах вырастут ощутимо», – рассказала экономист.
Новый налог на интернет-магазины
Как отмечает эксперт BEROC, существенным в 2022-м станет и введение нового налога – на иностранные компании, торгующие в интернете. Однако пока однозначно о возможном росте цен на товары в интернет-магазинах и посылки говорить нельзя, потому что компании могут как переложить затраты по НДС на покупателей, так и поступиться своей прибылью.
«Насколько цены вырастут, точно не определить невозможно. Вряд ли на размер НДС (он составляет 20%), но пока нельзя сказать конкретно, тем более что в список входят и российские компании», – отметила Анастасия Лузгина.
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В 2022-м малый бизнес в Беларуси и особенно ИП (индивидуальные предприниматели) поставлены в такие условия с ростом налоговых ставок, что многие из них окажутся на...
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