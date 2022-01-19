А если на пенсию досрочно? Как бизнесу и работникам правильно рассчитать профессиональное пенсионное страхование

Источник материала: ProBusiness

Что изменилось в назначении досрочных пенсий? Кто в принципе имеет право на профессиональное пенсионное страхование? Как правильно рассчитать сбережения работника? Чем профессиональные пенсии отличаются от пенсий за работу в особых условиях труда? Все, что нужно знать бизнесу об этом, мы собрали в один текст.

В сложных вопросах «Про бизнес» разбирался вместе с начальником отдела профессионального пенсионного страхования Минского городского управления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Беларуси Светланой Ушкуровой.

Светлана Ушкурова

Начальник отдела профессионального пенсионного страхования Минского городского управления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь

— С 2009 года в Беларуси введено профессиональное пенсионное страхование — это система установленных государством отношений, которые заключаются в:

Уплате работодателями взносов на профессиональное пенсионное страхование за работников, занятых в особых условиях труда и отдельными видами профессиональной деятельности (далее — особые условия труда). Формировании денежных средств (пенсионных сбережений) за счет уплаченных взносов на профессиональное пенсионное страхование. Использовании этих средств для выплаты названным работникам пенсий в связи с особыми условиями труда.

Рассмотрим несколько ответов на актуальные вопросы, касающиеся профессионального пенсионного страхования.



Фото: pexels.com

Как формируются пенсионные сбережения работника?

Уплата взносов на профессиональное пенсионное страхование осуществляется работодателями по установленным тарифам (размерам). С 2009 года тарифы взносов были определены Указом Президента Республики Беларусь от 10.01.2009 № 23 «О тарифах взносов на профессиональное пенсионное страхование» (далее — Указ № 23 ).

С 21 января 2022 года Указ № 23 утрачивает силу в связи с вступлением в силу Закона Республики Беларусь от 15.07.2021 № 118-3 «О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь» (далее – Закон № 118-З). Размеры взносов на профессиональное пенсионное страхование определены статьёй 6 Закона № 118-З.

Размеры взносов зависят от категории работников, подлежащих профессиональному пенсионному страхованию.

Указом Президента Республики Беларусь от 17.01.2020 № 15 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь» (далее — Указ № 15 ) с 1 января 2021 года более чем в два раза повышены тарифы взносов работодателей на профессиональное пенсионное страхование работников, занятых на работах с особыми условиями труда (за исключением работников, занятых на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, и работников, занятых на работах с вредными и тяжелыми условиями труда, которым тарифы были увеличены с 1 января 2014 года).

Тарифы (размеры) взносов (в %) Категории работников, подлежащих профессиональному пенсионному страхованию 9,0 (не изменился) Работники, занятые полный рабочий день на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда 9,0 (вместо 4,8) Работники летного и летно-испытательного состава гражданской авиации

Работники, осуществляющие непосредственное управление полетами воздушных судов гражданской авиации

Бортоператоры и бортпроводники воздушных судов гражданской авиации

Артисты театров и других театрально-зрелищных организаций, коллективов художественного творчества, занятые в должностях, дающих по характеру творческой деятельности право на профессиональную пенсию раньше достижения общеустановленного пенсионного возраста на 15 лет

Спортсмены, занимающиеся профессиональным спортом и являющиеся членами национальных команд Республики Беларусь по видам спорта 6,0 (не изменился) Работники, занятые полный рабочий день на работах с вредными и тяжелыми условиями труда 6,0 (вместо 2,6) Артисты театров и других театрально-зрелищных организаций, коллективов художественного творчества, занятые в должностях, дающих по характеру творческой деятельности право на профессиональную пенсию раньше достижения общеустановленного пенсионного возраста на 10 лет

Спортсмены, занимающиеся профессиональным спортом 6,0 (вместо 2,3) Работники инженерно-технического состава гражданской авиации

Работницы текстильного производства, занятые на станках и машинах

Женщины, работающие трактористами, трактористами-машинистами сельскохозяйственного производства, машинистами строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин

Мужчины, работающие трактористами-машинистами сельскохозяйственного производства, непосредственно занятые в производстве сельскохозяйственной продукции

Женщины, работающие животноводами (операторами животноводческих комплексов и механизированных ферм) и свиноводами (операторами свиноводческих комплексов и механизированных ферм), выполняющие определенные виды работ, а также работающие доярками (операторами машинного доения)

Водители пассажирского транспорта (автобусов, троллейбусов, трамваев) городских и отдельных пригородных маршрутов, по условиям труда приравненных к городским

Работники экспедиций, партий, отрядов, участков и бригад, непосредственно занятые на полевых геологоразведочных, гидрологических, лесоустроительных и изыскательских работах 4,0 (вместо 1,5) Артисты театров и других театрально-зрелищных организаций, коллективов художественного творчества, занятые в должностях, дающих по характеру творческой деятельности право на профессиональную пенсию раньше достижения общеустановленного пенсионного возраста на

5 лет

5 лет Отдельные категории медицинских и педагогических работников

На сумму уплаченных взносов ежегодно начисляется доход от размещения средств профессионального пенсионного страхования.

При этом доход начисляется не только на сумму уплаченных работодателем взносов, но и на всю сумму имеющихся пенсионных сбережений.

Пенсионные сбережения (с учетом доходности) застрахованное лицо может получить в виде профессиональной пенсии.



Фото: pexels.com

Чем профессиональные пенсии отличаются от трудовых пенсий за работу в особых условиях труда?

С 2009 года наряду с трудовыми пенсиями по возрасту за работу с особыми условиями труда и за выслугу лет выплачиваются профессиональные пенсии.

Трудовая пенсия по возрасту за работу с особыми условиями труда или за выслугу лет назначается органами по труду, занятости и социальной защите по нормам Закона от 17.04.1992 № 1596-ХII «О пенсионном обеспечении» (далее — Закон о ПО ). Указанная пенсия назначается из средств общей пенсионной системы. Общая пенсионная система в стране действует на основе принципа текущего финансирования.

Профессиональная пенсия назначается органами Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты (далее — ФСЗН) в соответствии с Законом от 05.01.2008 № 322-З «О профессиональном пенсионном страховании» (далее — Закон о ППС ).

Размер пенсии устанавливается исходя из суммы пенсионных сбережений

за счет уплаченных страхователем взносов на профессиональное пенсионное страхование и дохода от размещения этих средств в уполномоченном банке.

Какие виды профессиональных пенсий существуют?

Имеется два вида профессиональных пенсий: досрочные и дополнительные.

Чтобы получить право на досрочную профессиональную пенсию, необходимо:

работать в определенной профессии (должности) в особых условиях труда

иметь необходимую продолжительность стажа работы в особых условиях труда и требуемый возраст

иметь пенсионные сбережения.

Для каждой категории работников законодательством установлен свой стаж и возраст (ст. 11 Закона о ППС ).

От чего зависит размер досрочной профессиональной пенсии?

Досрочная профессиональная пенсия назначается и выплачивается застрахованным лицам до достижения общеустановленного пенсионного возраста. Размер досрочной профессиональной пенсии определяется путем деления суммы пенсионных сбережений на предполагаемый период выплаты пенсии (в месяцах).

Ежегодно в апреле размер пенсии увеличивается.

Это происходит в связи с начислением доходности на остаток пенсионных сбережений. Происходит перерасчет досрочной профессиональной пенсии. Ее новый размер определяется путем деления увеличенной суммы пенсионных сбережений на оставшееся число месяцев до достижения застрахованным лицом общеустановленного пенсионного возраста.

Достигнув общеустановленного пенсионного возраста, застрахованное лицо обращается за трудовой пенсией по возрасту.



Фото: pexels.com

Что изменилось в назначении досрочных пенсий?

С 1 января 2020 года вступили в силу нормы Указа № 15 , в соответствии с которыми изменен порядок назначения досрочных пенсий за работу в особых условиях труда. Всем категориям работников, подлежащих профессиональному пенсионному страхованию, отработавшим до 1 января 2009 года не менее половины требуемого специального стажа, предоставлено право на назначение досрочной пенсии за работу в особых условиях труда в общей пенсионной системе по Закону о ПО взамен досрочной профессиональной пенсии в системе профессионального пенсионного страхования.

Кто может воспользоваться правом на дополнительную профессиональную пенсию?

Дополнительная профессиональная пенсия назначается застрахованным лицам после достижения общеустановленного пенсионного возраста.

Если работник не приобрел права на досрочную профессиональную пенсию в связи с недостаточной продолжительностью профессионального стажа или его пенсионные сбережения не израсходованы на выплату ему трудовой пенсии по возрасту за работу с особыми условиями труда или за выслугу лет, то накопленные пенсионные сбережения ему будут выплачиваться в виде дополнительной профессиональной пенсии.

К примеру, мужчина проработал в особых условиях труда только три года: с февраля 2016 года по январь 2019 года. Право на досрочную профессиональную пенсию и на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда не возникло. Так как работодатель уплачивал за него три года взносы на профессиональное пенсионное страхование, то при достижении общеустановленного пенсионного возраста застрахованное лицо имеет право обратиться за назначением дополнительной профессиональной пенсии.



Фото: pexels.com

От чего зависит размер дополнительной профессиональной пенсии?

Дополнительная профессиональная пенсия устанавливается в размере бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (далее — БПМ), действующего в месяце, за который она выплачивается.

Период выплаты определяется исходя из суммы пенсионных сбережений, имеющихся на профессиональной части лицевого счета на день назначения пенсии, и БПМ, действующего на эту дату.

Допустим, с ноября 2021 года застрахованному лицу назначена дополнительная профессиональная пенсия. Сумма пенсионных сбережений составила 5000 рублей. Также с 1 ноября 2021 года БПМ составил 288,01 бел. рубля . По произведенному расчету дополнительная пенсия будет выплачиваться в размере бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения в течение 18 месяцев (5000: 288,01).

В случае изменения размера БПМ изменится и ежемесячный размер получаемой дополнительной профессиональной пенсии. Следовательно, может измениться и период выплаты.

Выплата дополнительной профессиональной пенсии производится независимо от получения каких-либо других пенсий или дохода.

Застрахованное лицо может продолжать работать, получать пенсию по возрасту и одновременно получать дополнительную профессиональную пенсию.

Какие документы необходимы?

Заявление о назначении досрочной или дополнительной профессиональной пенсии подается в городской, районный, районный в городе отдел (сектор) областного, Минского городского управления ФСЗН по месту жительства либо фактического проживания застрахованного лица.

При подаче необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и факт постоянного проживания в Республике Беларусь, а для назначения досрочной профессиональной пенсии — также справку о стаже работы установленной формы, выданную органом по труду, занятости и социальной защите.



Фото: pexels.com

На что можно рассчитывать, если был занят на работах с особыми условиями труда?

Указом Президента Республики Беларусь от 25.09.2013 № 441 «О некоторых вопросах профессионального пенсионного страхования и пенсионного обеспечения» (подпункт 1.2 пункта 1) некоторым категориям работников, занятым на работах с особыми условиями труда, по их выбору предоставлено право:

либо формировать профессиональный стаж и пенсионные сбережения (в этом случае работодатель будет продолжать уплачивать за работника взносы на профессиональное пенсионное страхование, а работник сможет выйти на досрочную или дополнительную профессиональную пенсию)

или профессиональную пенсию) либо получать ежемесячную доплату к заработной плате вместо уплаты взносов. В этом случае профессиональный стаж и пенсионные сбережения формироваться не будут.

Данная норма распространяется на работников, подлежащих профессиональному пенсионному страхованию, которые к 1 января 2009 года отработали менее половины специального стажа, требуемого для назначения трудовой пенсии за работу с особыми условиями труда или трудовой пенсии за выслугу лет, либо вовсе не имеют такого стажа до указанной даты. Если работник выбрал ежемесячную доплату, ему необходимо обратиться к работодателю с письменным заявлением.

Размер ежемесячной доплаты определяется работодателем, но не может быть менее суммы взносов на профессиональное пенсионное страхование.

Например, рентгенолаборант стоматологии, подлежащий профессиональному пенсионному страхованию, с августа 2009 года занят в особо вредных условиях труда, предусмотренных Списком № 1. Поскольку у него отсутствует специальный стаж работы до 1 января 2009 года, он имеет право на ежемесячную доплату к заработной плате. Размер доплаты не может быть установлен в сумме менее чем 9% от начисленных выплат за работу во вредных условиях труда.

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