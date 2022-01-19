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А если на пенсию досрочно? Как бизнесу и работникам правильно рассчитать профессиональное пенсионное страхование
19.01.2022 08:09 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Что изменилось в назначении досрочных пенсий? Кто в принципе имеет право на профессиональное пенсионное страхование? Как правильно рассчитать сбережения работника? Чем профессиональные пенсии отличаются от пенсий за работу в особых условиях труда? Все, что нужно знать бизнесу об этом, мы собрали в один текст.
В сложных вопросах «Про бизнес» разбирался вместе с начальником отдела профессионального пенсионного страхования
— С 2009 года в Беларуси введено профессиональное пенсионное страхование — это система установленных государством отношений, которые заключаются в:
Рассмотрим несколько ответов на актуальные вопросы, касающиеся профессионального пенсионного страхования.
Как формируются пенсионные сбережения работника?
Уплата взносов на профессиональное пенсионное страхование осуществляется работодателями по установленным тарифам (размерам). С 2009 года тарифы взносов были определены Указом Президента Республики Беларусь от 10.01.2009 № 23 «О тарифах взносов на профессиональное пенсионное страхование» (далее —
Размеры взносов зависят от категории работников, подлежащих профессиональному пенсионному страхованию.
Указом Президента Республики Беларусь от 17.01.2020 № 15 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь» (далее —
На сумму уплаченных взносов ежегодно начисляется доход от размещения средств профессионального пенсионного страхования.
При этом доход начисляется не только на сумму уплаченных работодателем взносов, но и на всю сумму имеющихся пенсионных сбережений.
Пенсионные сбережения (с учетом доходности) застрахованное лицо может получить в виде профессиональной пенсии.
Чем профессиональные пенсии отличаются от трудовых пенсий за работу в особых условиях труда?
С 2009 года наряду с трудовыми пенсиями по возрасту за работу с особыми условиями труда и за выслугу лет выплачиваются профессиональные пенсии.
Трудовая пенсия по возрасту за работу с особыми условиями труда или за выслугу лет назначается органами по труду, занятости и социальной защите по нормам Закона от 17.04.1992 № 1596-ХII «О пенсионном обеспечении» (далее —
Профессиональная пенсия назначается органами Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты (далее — ФСЗН) в соответствии с Законом от 05.01.2008 № 322-З «О профессиональном пенсионном страховании» (далее —
Размер пенсии устанавливается исходя из суммы пенсионных сбережений
за счет уплаченных страхователем взносов на профессиональное пенсионное страхование и дохода от размещения этих средств в уполномоченном банке.
Какие виды профессиональных пенсий существуют?
Имеется два вида профессиональных пенсий: досрочные и дополнительные.
Чтобы получить право на досрочную профессиональную пенсию, необходимо:
Для каждой категории работников законодательством установлен свой стаж и возраст (ст. 11
От чего зависит размер досрочной профессиональной пенсии?
Досрочная профессиональная пенсия назначается и выплачивается застрахованным лицам до достижения общеустановленного пенсионного возраста. Размер досрочной профессиональной пенсии определяется путем деления суммы пенсионных сбережений на предполагаемый период выплаты пенсии (в месяцах).
Ежегодно в апреле размер пенсии увеличивается.
Это происходит в связи с начислением доходности на остаток пенсионных сбережений. Происходит перерасчет досрочной профессиональной пенсии. Ее новый размер определяется путем деления увеличенной суммы пенсионных сбережений на оставшееся число месяцев до достижения застрахованным лицом общеустановленного пенсионного возраста.
Достигнув общеустановленного пенсионного возраста, застрахованное лицо обращается за трудовой пенсией по возрасту.
Что изменилось в назначении досрочных пенсий?
С 1 января 2020 года вступили в силу нормы
Кто может воспользоваться правом на дополнительную профессиональную пенсию?
Дополнительная профессиональная пенсия назначается застрахованным лицам после достижения общеустановленного пенсионного возраста.
Если работник не приобрел права на досрочную профессиональную пенсию в связи с недостаточной продолжительностью профессионального стажа или его пенсионные сбережения не израсходованы на выплату ему трудовой пенсии по возрасту за работу с особыми условиями труда или за выслугу лет, то накопленные пенсионные сбережения ему будут выплачиваться в виде дополнительной профессиональной пенсии.
К примеру, мужчина проработал в особых условиях труда только три года: с февраля 2016 года по январь 2019 года. Право на досрочную профессиональную пенсию и на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда не возникло. Так как работодатель уплачивал за него три года взносы на профессиональное пенсионное страхование, то при достижении общеустановленного пенсионного возраста застрахованное лицо имеет право обратиться за назначением дополнительной профессиональной пенсии.
От чего зависит размер дополнительной профессиональной пенсии?
Дополнительная профессиональная пенсия устанавливается в размере бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (далее — БПМ), действующего в месяце, за который она выплачивается.
Период выплаты определяется исходя из суммы пенсионных сбережений, имеющихся на профессиональной части лицевого счета на день назначения пенсии, и БПМ, действующего на эту дату.
Допустим, с ноября 2021 года застрахованному лицу назначена дополнительная профессиональная пенсия. Сумма пенсионных сбережений составила 5000 рублей. Также с 1 ноября 2021 года БПМ составил
В случае изменения размера БПМ изменится и ежемесячный размер получаемой дополнительной профессиональной пенсии. Следовательно, может измениться и период выплаты.
Выплата дополнительной профессиональной пенсии производится независимо от получения каких-либо других пенсий или дохода.
Застрахованное лицо может продолжать работать, получать пенсию по возрасту и одновременно получать дополнительную профессиональную пенсию.
Какие документы необходимы?
Заявление о назначении досрочной или дополнительной профессиональной пенсии подается в городской, районный, районный в городе отдел (сектор) областного, Минского городского управления ФСЗН по месту жительства либо фактического проживания застрахованного лица.
При подаче необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и факт постоянного проживания в Республике Беларусь, а для назначения досрочной профессиональной пенсии — также справку о стаже работы установленной формы, выданную органом по труду, занятости и социальной защите.
На что можно рассчитывать, если был занят на работах с особыми условиями труда?
Данная норма распространяется на работников, подлежащих профессиональному пенсионному страхованию, которые к 1 января 2009 года отработали менее половины специального стажа, требуемого для назначения трудовой пенсии за работу с особыми условиями труда или трудовой пенсии за выслугу лет, либо вовсе не имеют такого стажа до указанной даты. Если работник выбрал ежемесячную доплату, ему необходимо обратиться к работодателю с письменным заявлением.
Размер ежемесячной доплаты определяется работодателем, но не может быть менее суммы взносов на профессиональное пенсионное страхование.
Например, рентгенолаборант стоматологии, подлежащий профессиональному пенсионному страхованию, с августа 2009 года занят в особо вредных условиях труда, предусмотренных Списком № 1. Поскольку у него отсутствует специальный стаж работы до 1 января 2009 года, он имеет право на ежемесячную доплату к заработной плате. Размер доплаты не может быть установлен в сумме менее чем 9% от начисленных выплат за работу во вредных условиях труда.
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А если на пенсию досрочно? Как бизнесу и работникам правильно рассчитать профессиональное пенсионное страхование
Что изменилось в назначении досрочных пенсий? Кто в принципе имеет право на профессиональное пенсионное страхование? Как правильно рассчитать сбережения...
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