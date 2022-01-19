В Брестской области при пожаре частного дома погиб мужчина

Источник материала: БелТА

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области за прошедшие сутки произошло 5 пожаров, в результате которых погиб 1 человек и еще 2 травмированы. Об этом БЕЛТА сообщили в областном управлении МЧС.

Пожар со смертельным исходом произошел 18 января в 10.34. Горел жилой деревянный дом в д. Березляны Ивановского района. На пожаре обнаружен погибший хозяин дома, огнем повреждена отделка и имущество внутри дома. Причина произошедшего устанавливается.

Пожар с пострадавшими произошел 18 января в 11.09, горел жилой деревянный дом в Барановичах. При эвакуации из горящего помещения получил травмы хозяин дома - ожоги лица и рук I степени, 10% тела, верхних дыхательных путей, термоингаляционная травма. Мужчина госпитализирован. Также пострадал проживающий совместно с ним брат 1961 года рождения - ожоги верхних дыхательных путей и термоингаляционная травма. Последний от госпитализации отказался. Огнем повреждены внутренняя отделка и имущество внутри дома. Причина пожара устанавливается.-0-