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В Брестской области при пожаре частного дома погиб мужчина

19.01.2022 08:11 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области за прошедшие сутки произошло 5 пожаров, в результате которых погиб 1 человек и еще 2 травмированы. Об этом БЕЛТА сообщили в областном управлении МЧС.

Пожар со смертельным исходом произошел 18 января в 10.34. Горел жилой деревянный дом в д. Березляны Ивановского района. На пожаре обнаружен погибший хозяин дома, огнем повреждена отделка и имущество внутри дома. Причина произошедшего устанавливается.

Пожар с пострадавшими произошел 18 января в 11.09, горел жилой деревянный дом в Барановичах. При эвакуации из горящего помещения получил травмы хозяин дома - ожоги лица и рук I степени, 10% тела, верхних дыхательных путей, термоингаляционная травма. Мужчина госпитализирован. Также пострадал проживающий совместно с ним брат 1961 года рождения - ожоги верхних дыхательных путей и термоингаляционная травма. Последний от госпитализации отказался. Огнем повреждены внутренняя отделка и имущество внутри дома. Причина пожара устанавливается.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Пожар со смертельным исходом произошел 18 января в 10.34. Горел жилой деревянный дом в д. Березляны Ивановского района. На пожаре обнаружен погибший хозяин дома, огнем...
 
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