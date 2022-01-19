Прокуратура Минска направила в суд дело о ДТП с пострадавшим ребенком

Источник материала: БелТА

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минска направила в суд уголовное дело о ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации столичного ведомства.

Минчанке инкриминировано нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений. Согласно материалам дела, 49-летняя обвиняемая в августе 2021 года при повороте налево на перекрестке улиц Ольшевского и П.Глебки в Минске не уступила дорогу переходившим на разрешающий сигнал светофора мужчине с ребенком и совершила наезд на последнего. В результате ДТП несовершеннолетний получил тяжкие телесные повреждения по признаку опасности для жизни.

После изучения материалов дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч.2 ст.317 УК.

Избранную ранее в отношении женщины меру пресечения прокурор, направляя дело в суд, оставил прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении.-0-