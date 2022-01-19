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Цифровая трансформация бизнеса вместе с компанией Dell Technologies
19.01.2022 09:15 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Основными препятствиями на пути реализации инициатив, связанных с цифровой трансформацией бизнеса, являются необходимость поддержки постоянно растущего объема рабочих нагрузок наряду с ограниченным бюджетом, а также сложность и изолированность существующей ИТ-инфраструктуры. Компания Dell Technologies, крупнейший международный производитель и поставщик инновационных решений и услуг в области информационных технологий, предлагает новейшие продукты для решения данных проблем.
В январе 2022 года ОДО «АВЕКТИС» совместно с Dell Technologies приглашают посетить серию вебинаров, посвященных фокусным решениям Dell EMC.
Dell EMC VxRail — готовый гиперконвергентный программно-аппаратный комплекс для виртуализации VMware
Все больше заказчиков по всему миру отдают предпочтение гиперконвергенции по сравнению с классической трехуровневой
На вебинаре 20 января 2022 года вы получите исчерпывающую информацию о гиперконвергентной инфраструктуре, а именно:
Также вы узнаете всё о мировом лидере среди HCI — ПАК Dell EMC VxRail:
Новаторское семейство систем хранения данных Dell EMC PowerStore
Рост объемов информации сегодня вынуждает приобретать новые системы хранения или модернизировать старые. В частности, это связано с появлением новых типов данных, например объектных данных, контейнеров и т.д. Все это приводит к росту затрат. В соответствии с этим в настоящее время для систем хранения добавляются новые задачи, которые требуют изменения в архитектуре самой СХД и в изменении подхода к операционной системе. Эти изменения могут обеспечить гибкость и интеллектуальность системы, простоту в обслуживании и автономность в работе. Откликом на новые требования и стала система Dell EMC PowerStore, которая была разработана на новой аппаратной и программной основе. От традиционных
На вебинаре 27 января 2022 года будут раскрыты следующие сведения об инновационных системах хранения данных Dell EMC PowerStore:
Компания успешно сотрудничает с компанией Dell Technologies на протяжении многих лет и является единственным прямым партнером — системным интегратором в Республике Беларусь, что подтверждает высокий уровень профессионализма специалистов компании в проектировании и внедрении технологий и решений одного из ведущих мировых производителей. Сервисный центр ОДО «АВЕКТИС» является официальным сервисным центром Dell Technologies и обладает статусом Dell Technologies Break & Fix Service Partner", что свидетельствует о наличии всех необходимых компетенций и предоставляет право на сервисное и техническое обслуживание полного портфеля продуктов Dell Technologies на территории Республики Беларусь.
Будем рады видеть вас на наших мероприятиях!
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Основными препятствиями на пути реализации инициатив, связанных с цифровой трансформацией бизнеса, являются необходимость поддержки постоянно растущего объема...
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