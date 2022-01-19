Цифровая трансформация бизнеса вместе с компанией Dell Technologies

Источник материала: ProBusiness

Основными препятствиями на пути реализации инициатив, связанных с цифровой трансформацией бизнеса, являются необходимость поддержки постоянно растущего объема рабочих нагрузок наряду с ограниченным бюджетом, а также сложность и изолированность существующей ИТ-инфраструктуры. Компания Dell Technologies, крупнейший международный производитель и поставщик инновационных решений и услуг в области информационных технологий, предлагает новейшие продукты для решения данных проблем.

В январе 2022 года ОДО «АВЕКТИС» совместно с Dell Technologies приглашают посетить серию вебинаров, посвященных фокусным решениям Dell EMC.

Основные темы вебинаров: 20.01.2022 г. «Dell EMC VxRail — готовый гиперконвергентный программно-аппаратный комплекс для виртуализации VMware» 27.01.2022 г. «Новаторское семейство систем хранения данных Dell EMC PowerStore» Для участия в вебинаре достаточно заполнить форму регистрации .

Dell EMC VxRail — готовый гиперконвергентный программно-аппаратный комплекс для виртуализации VMware





Все больше заказчиков по всему миру отдают предпочтение гиперконвергенции по сравнению с классической трехуровневой инфраструктурой . Простота, гибкость и масштабируемость — три принципа, на которых базируется любая HCI. Сочетание передовых технологий инфраструктуры VxRail, средств автоматизации и оркестрации процессов эксплуатации, а также продуктов для управления полным жизненным циклом ускоряет трансформацию ИТ-среды и модернизацию ЦОД. Высокая операционная эффективность благодаря полной интеграции всего стека решений и автоматизированного управления обеспечивает согласованные процессы во всех средах: от базового ЦОД до периметра и облака. Гиперконвергентная инфраструктура VxRail гарантирует высокую производительность, надежность и гибкость для широкого спектра рабочих нагрузок и приложений: от важных бизнес-процессов (SAP, SQL, Oracle) до рабочих нагрузок нового поколения (PKS, контейнеры, NoSQL). Dell EMC VxRail — единственное полностью интегрированное, предварительно настроенное и протестированное гиперконвергентное устройство, предоставляющее максимальное удобство работы с решениями VMware. Благодаря полноценной интеграции с vSAN, ведущим программным обеспечением для гиперконвергентной инфраструктуры, заказчики могут контролировать сложность построения, операционные расходы и различные риски.

На вебинаре 20 января 2022 года вы получите исчерпывающую информацию о гиперконвергентной инфраструктуре, а именно:

Что такое HCI

Почему стоит использовать HCI

Где стоит использовать HCI

Как использовать HCI.

Также вы узнаете всё о мировом лидере среди HCI — ПАК Dell EMC VxRail:

Отличие от VSAN Ready Nodes

Управление жизненным циклом VxRail

Из чего состоит VxRail

Архитектура VxRail

Варианты инсталляции

Обеспечение доступности данных

Работа кластера

Сценарии отказов и другие актуальные вопросы.

Новаторское семейство систем хранения данных Dell EMC PowerStore

Рост объемов информации сегодня вынуждает приобретать новые системы хранения или модернизировать старые. В частности, это связано с появлением новых типов данных, например объектных данных, контейнеров и т.д. Все это приводит к росту затрат. В соответствии с этим в настоящее время для систем хранения добавляются новые задачи, которые требуют изменения в архитектуре самой СХД и в изменении подхода к операционной системе. Эти изменения могут обеспечить гибкость и интеллектуальность системы, простоту в обслуживании и автономность в работе. Откликом на новые требования и стала система Dell EMC PowerStore, которая была разработана на новой аппаратной и программной основе. От традиционных систем хранения данных Dell EMC PowerStore отличается ориентацией на данные, интеллектуальностью и адаптивностью. Первая особенность позволяет работать с любыми типами данных и любыми нагрузками. Интеллектуальность Dell EMC PowerStore обеспечивает автономность работы и удобство в эксплуатации, высокую автоматизацию многих процессов. Адаптивность данной СХД делает систему гибкой, масштабируемой, удобной для модернизации и продления сроков непрерывной эксплуатации.

На вебинаре 27 января 2022 года будут раскрыты следующие сведения об инновационных системах хранения данных Dell EMC PowerStore:

Модельный ряд СХД PowerStore X- и T-серии

Сферы применения и сценарии использования

Методы защиты данных

Методы сокращения объема данных

Кластеризация нескольких СХД

Программа Anytime Upgrade.





ОДО «АВЕКТИС» — высококвалифицированная белорусская команда, работает на рынке информационных технологий почти 30 лет и является системным интегратором полного цикла.

Компания успешно сотрудничает с компанией Dell Technologies на протяжении многих лет и является единственным прямым партнером — системным интегратором в Республике Беларусь, что подтверждает высокий уровень профессионализма специалистов компании в проектировании и внедрении технологий и решений одного из ведущих мировых производителей. Сервисный центр ОДО «АВЕКТИС» является официальным сервисным центром Dell Technologies и обладает статусом Dell Technologies Break & Fix Service Partner", что свидетельствует о наличии всех необходимых компетенций и предоставляет право на сервисное и техническое обслуживание полного портфеля продуктов Dell Technologies на территории Республики Беларусь.

Будем рады видеть вас на наших мероприятиях!