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Из-за непогоды в Беларуси участились ДТП со смертельным исходом

19.01.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Из-за непогоды в Беларуси участились ДТП со смертельным исходом

В Беларуси из-за непогоды сложной остается ситуация на дорогах. Сразу две смертельные аварии произошли в Гомельской и Гродненской областях.

В лобовом столкновении под Петриковом погиб 46-летний водитель микроавтобуса. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с прицепом грузовика. В Гродненской области женщина-водитель не совладала с машиной и влетела в металлическое ограждение. Травмы для 31-летнего пассажира оказались смертельными. 

Станислав Соловей, начальник отделения Главного управления ГАИ МВД Беларуси: «Где-то появляются лёд, где-то перемёты на дорогах, поэтому водители должны быть особенно внимательными, не торопиться, использовать ремни безопасности и перевозить детей с помощью детских удерживающих устройств». 

Из-за непогоды увеличилось и количество мелких аварий. Пострадали также автомобили, припаркованные под деревьями. Извлекают их спасатели, и не всегда такой транспорт подлежит ремонту. Сегодня сложные условия на дорогах сохранятся.

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В Беларуси из-за непогоды сложной остается ситуация на дорогах. Сразу две смертельные аварии произошли в Гомельской и Гродненской областях. В лобовом...
 
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