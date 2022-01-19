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Из-за непогоды в Беларуси участились ДТП со смертельным исходом
Источник материала: ОНТ
В Беларуси из-за непогоды сложной остается ситуация на дорогах. Сразу две смертельные аварии произошли в Гомельской и Гродненской областях.
В лобовом столкновении под Петриковом погиб 46-летний водитель микроавтобуса. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с прицепом грузовика. В Гродненской области женщина-водитель не совладала с машиной и влетела в металлическое ограждение. Травмы для 31-летнего пассажира оказались смертельными.
Из-за непогоды увеличилось и количество мелких аварий. Пострадали также автомобили, припаркованные под деревьями. Извлекают их спасатели, и не всегда такой транспорт подлежит ремонту. Сегодня сложные условия на дорогах сохранятся.
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В Беларуси из-за непогоды сложной остается ситуация на дорогах. Сразу две смертельные аварии произошли в Гомельской и Гродненской областях. В лобовом...
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