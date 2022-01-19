Из-за непогоды в Беларуси участились ДТП со смертельным исходом

Источник материала: ОНТ

В Беларуси из-за непогоды сложной остается ситуация на дорогах. Сразу две смертельные аварии произошли в Гомельской и Гродненской областях.

В лобовом столкновении под Петриковом погиб 46-летний водитель микроавтобуса. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с прицепом грузовика. В Гродненской области женщина-водитель не совладала с машиной и влетела в металлическое ограждение. Травмы для 31-летнего пассажира оказались смертельными.

Станислав Соловей, начальник отделения Главного управления ГАИ МВД Беларуси: «Где-то появляются лёд, где-то перемёты на дорогах, поэтому водители должны быть особенно внимательными, не торопиться, использовать ремни безопасности и перевозить детей с помощью детских удерживающих устройств».

Из-за непогоды увеличилось и количество мелких аварий. Пострадали также автомобили, припаркованные под деревьями. Извлекают их спасатели, и не всегда такой транспорт подлежит ремонту. Сегодня сложные условия на дорогах сохранятся.

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