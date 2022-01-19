Житель Гродно случайно купил машину с лаской, которую не смог выгнать

Источник материала: ОНТ

Гродно случайно купил машину с лаской, которую не смог выгнать" class="one-news__figure-img">

Житель Гродно Андрей купил автомобиль, но не может им пользоваться из-за неожиданно обнаруженной в салоне ласки. Об этом информирует «Вечерний Гродно» .

Мужчина купил машину несколько дней назад. Новый владелец ехал в Волковысский район и увидел маленького хищника. Зверек выполз из-под панели прямо во время движения.

Гродненец надеялся, что ласка убежит. Он полностью открыл машину, но животное покидать салон отказалось. Андрей обратился к прошлому владельцу авто, но тот заявил, что это не его питомец.

Издание «Вечерний Гродно» обратилось за комментарием в Гродненскую городскую и районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Фото: «Вечерний Гродно»

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