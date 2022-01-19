Работа с особенными детьми: как помогают в коррекционном центре

Источник материала: ОНТ

Не так давно Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Заводского района переехал в новое здание. Современное оборудование, массажные кабинеты и бассейн со специальными подъемниками. Теперь для особенных деток открыты новые возможности бесплатной реабилитации.

Олеся Акулович начала приводить дочку в коррекционный центр еще с конца прошлого года. В тандеме со специалистами она учит Марьяну говорить. Психологи, дефектологи, учителя и воспитатели находят индивидуальный подход к каждому ребенку. А забота и тепло помогают создать благоприятную обстановку для занятий.

В столичном Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Заводского района помогают детям с разными нарушениями развития. Даже тем, у кого сразу несколько особенностей.

Елена Кастюкевич, учитель-дефектолог Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Заводского района г. Минска: «Сенсорное развитие является базовой основой для развития познавательной деятельности ребенка, моторики в дальнейшем, поэтому мы уделяем этому большое внимание в дошкольном развитии и обучении. Поэтому разрабатываем сенсорные коробки, чтобы дети могли развивать свою моторику. Программа обучения строится на развитии навыков самообслуживания детей, игровой их деятельности. Мы обучаем их совсем элементарным навыкам, как кушать, ходить в туалет, играть».

Сейчас в Центре обучается более 170 детей. У каждого из них любящие родители, для которых новые достижения малыша, будь то движение или звук, – большая радость. Ну а чтобы помочь малышам сделать эти нелегкие шаги, педагоги прикладывают максимум усилий.

Ольга Мешкуть, учитель Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Заводского района г. Минска: «Дети получили здесь знания, они же не только потрогали, не понимая, что они делают. Мы одновременно сначала нарисовали. А потом руками с детьми все это приклеили. До этого у нас была визуализация. Мы всегда, любую тему визуализируем, что мы рисуем, для чего мы рисуем. Я рассказываю детям при помощи телевизора, что такое снег, что это за слова, вот буква "с", вот буква "е"».

Теплые слова, улыбки и объятия: в коррекционном центре нет места равнодушию. Причем в работе сотрудники используют сразу несколько методов преподавания. Так, к некоторым малышам специалисты выезжают на дом.

Светлана Мымрина, учитель-дефектолог Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Заводского района г. Минска: «Наш Центр оказывает услуги ранней коррекционной помощи для детей от 2 месяцев до 3 лет. Это малыши с разной речевой патологией. Любой ребенок, который прошел комиссию, может рассчитывать на всестороннюю помощь. Занятия проходят в игровой форме, с постоянным чередованием видов деятельности. Как известно, малыши не могут усидеть на месте, поэтому мы идем следом за физическими потребностями ребенка. Делаем серьезную работу, потом танцуем под музыкальные легкие произведения».

Для продуктивной работы в коррекционном центре есть все необходимое: мягкие модули, тренажеры и сенсорно-динамическая комната «Дом Совы». А недавно здесь оснастили блок, где в одной связке работают педагог-психолог, дефектолог, реабилитолог и музыкальный руководитель.

Елена Серединская, директор Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Заводского района г. Минска: «Сегодня наше учреждение – это не просто обновленные и уютные стены. Создана специальная, адаптивная, образовательная и самое главное – реабилитационная среда. И все это создавалось совместными усилиями и государства, и спонсорской помощи. 56 сотрудников работают для того, чтобы нашим детям было комфортно, уютно и познавательно в нашем учреждении».

В общем, здесь сделано все для того, чтобы приблизить особенных детей к уровню развития их сверстников. И сотрудники с этой нелегкой задачей справляются на «отлично».

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