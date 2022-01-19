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Работа с особенными детьми: как помогают в коррекционном центре
Источник материала: ОНТ
Не так давно Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Заводского района переехал в новое здание. Современное оборудование, массажные кабинеты и бассейн со специальными подъемниками. Теперь для особенных деток открыты новые возможности бесплатной реабилитации.
Олеся Акулович начала приводить дочку в коррекционный центр еще с конца прошлого года. В тандеме со специалистами она учит Марьяну говорить. Психологи, дефектологи, учителя и воспитатели находят индивидуальный подход к каждому ребенку. А забота и тепло помогают создать благоприятную обстановку для занятий.
В столичном Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Заводского района помогают детям с разными нарушениями развития. Даже тем, у кого сразу несколько особенностей.
Сейчас в Центре обучается более 170 детей. У каждого из них любящие родители, для которых новые достижения малыша, будь то движение или звук, – большая радость. Ну а чтобы помочь малышам сделать эти нелегкие шаги, педагоги прикладывают максимум усилий.
Теплые слова, улыбки и объятия: в коррекционном центре нет места равнодушию. Причем в работе сотрудники используют сразу несколько методов преподавания. Так, к некоторым малышам специалисты выезжают на дом.
Для продуктивной работы в коррекционном центре есть все необходимое: мягкие модули, тренажеры и сенсорно-динамическая комната «Дом Совы». А недавно здесь оснастили блок, где в одной связке работают педагог-психолог, дефектолог, реабилитолог и музыкальный руководитель.
В общем, здесь сделано все для того, чтобы приблизить особенных детей к уровню развития их сверстников. И сотрудники с этой нелегкой задачей справляются на «отлично».
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Не так давно Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Заводского района переехал в новое здание. Современное оборудование, массажные кабинеты и...
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