Православные верующие Беларуси отмечают Крещение

Источник материала: ОНТ

Один из самых главных церковных праздников отмечают православные – Крещение, или Богоявление. Событие отсылает к апостольским временам. Когда в реке Иордань крестился Иисус Христос. Накануне в Сочельник верующие постились, а в храмах после литургии освящали воду. Второй раз этот обряд проводят сегодня. Люди верят, что в это время вода приобретает целебные свойства и сохраняет их на протяжении года. За освящённой водой в храмы прихожане идут с утра. В православном календаре Крещение завершает святки – особый период от Рождества. Сохранилась и ещё одна крещенская традиция – окунаться в купель или иордань. Церковь её не запрещает, но подчёркивает, главное вера. Погружение в воду не смывает грехи, а становится началом новой духовной жизни. Накануне верующие по всей стране направились к прорубям. Окунания затянулись до позднего вечера.

На улице, как всегда на Крещение, мороз. Небольшой, но любители окунуться говорят, температура в этом году щадящая – до -20°С, как это часто бывает, термометр не опустился. Поэтому желающих окунуться собралось немало. Все они верят не только в духовное очищение, но и в тот факт, что здоровье станет куда крепче.

С наступлением темноты начинается чин водосвятия. В воду трижды опускают крест, читают молитву, с этого момента она считается целебной. Одни верующие говорят, что не болеют вот уже несколько лет подряд. Другие рассказывают, что обязательно идут в храм за водой, потом пьют её весь год и она не теряет своей свежести. Если в это поверить всем сердцем, говорят священники, так и будет.

Чин водосвятия завершен. И все с трепетом ждут, когда наступит их черед. Кто-то погружается в ледяную воду впервые, есть и те, кто со счета сбился. Пока ждут, делятся собственным опытом. Или просто улыбаются, от чего всем вокруг становится теплее.

И вот тот самый момент окунания. Да, именно момент – потому что, когда тело погружается в ледяную воду, весь мир вокруг будто застывает. Это захватывающее ощущение длится может быть даже меньше секунды и не сравнится ни с чем. А потом тело к воде уже привыкает, и в ней становится намного теплее и комфортнее, чем на морозном воздухе.

Важно прислушиваться и к своему организму – если в крепости здоровья не уверены, перед окунанием лучше хорошенько размяться и как следует разогреть свое тело. Количество значения не имеет: достаточно окунуться один раз, но многие традиции не нарушают и погружаются в воду трижды.

Приготовили и палатки, в которых можно быстро обсохнуть, выпить горячего чая и согреться. Окунаются не все, многие приходят к проруби в качестве группы поддержки, просто за компанию или морально подготовится к следующему году.

Окунуться в священную воду в Минске можно в семи точках. Столичные купели открылись ещё накануне в шесть вечера. Рядом с ними дежурят врачи и спасатели. Если кто-то еще не успел окунуться, а желание есть, это можно сделать ещё и сегодня.

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