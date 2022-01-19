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Умер самый старый мужчина в мире

19.01.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Умер самый старый мужчина в мире

Скончался старейший мужчина в мире, Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия из Испании. Об этом информирует сайт Книги рекордов Гиннеса.

Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия стал рекордсменом в сентябре 2021 года. Тогда он объяснял секрет собственного долголетия словами: «Живи спокойно и никому не вреди».

Испанцу на момент смерти было 112 лет и 341 день. Мужчина оставил после себя 7 дочерей, 14 внуков и 22 правнука.

Фото: guinnessworldrecords.com

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Скончался старейший мужчина в мире, Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия из Испании. Об этом информирует сайт Книги рекордов Гиннеса. Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия стал...
 
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