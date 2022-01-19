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Умер самый старый мужчина в мире
Источник материала: ОНТ
Скончался старейший мужчина в мире, Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия из Испании. Об этом
Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия стал рекордсменом в сентябре 2021 года. Тогда он объяснял секрет собственного долголетия словами: «Живи спокойно и никому не вреди».
Испанцу на момент смерти было 112 лет и 341 день. Мужчина оставил после себя 7 дочерей, 14 внуков и 22 правнука.
Фото: guinnessworldrecords.com
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Скончался старейший мужчина в мире, Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия из Испании. Об этом информирует сайт Книги рекордов Гиннеса. Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия стал...
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