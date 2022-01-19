Умер самый старый мужчина в мире

Источник материала: ОНТ

Скончался старейший мужчина в мире, Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия из Испании. Об этом информирует сайт Книги рекордов Гиннеса.

Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия стал рекордсменом в сентябре 2021 года. Тогда он объяснял секрет собственного долголетия словами: «Живи спокойно и никому не вреди».

Испанцу на момент смерти было 112 лет и 341 день. Мужчина оставил после себя 7 дочерей, 14 внуков и 22 правнука.

Фото: guinnessworldrecords.com

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