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В Казахстане отменен режим чрезвычайного положения, страна возвращается к мирной жизни
Источник материала: ОНТ
Первые часы после отменены чрезвычайного положения в Казахстане. Особый режим снят по всей стране. Последними присоединились Нур-Султан и Алматы.
Отменены комендантский час и другие временные ограничения. Но в Алматы сохраняются «красный» уровень террористической угрозы, блокпосты и круглосуточные патрули. Это связано с деятельностью преступных группировок. Силовики продолжают поиск задержания экстремистов, находит тайники с оружием. Также возобновил работу в штатном режиме и аэропорт Алматы.
События в Казахстане повлекли перестановки в силовых структурах, которые фактически оказались не готовы к массовой атаке. Обратился к народу и первый президент Нурсултан Назарбаев. Он опроверг слухи об отъезде из страны и о конфликте в правящих элитах.
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Первые часы после отменены чрезвычайного положения в Казахстане. Особый режим снят по всей стране. Последними присоединились Нур-Султан и Алматы. Отменены...
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