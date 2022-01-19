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В Казахстане отменен режим чрезвычайного положения, страна возвращается к мирной жизни

19.01.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Казахстане отменен режим чрезвычайного положения, страна возвращается к мирной жизни

Первые часы после отменены чрезвычайного положения в Казахстане. Особый режим снят по всей стране. Последними присоединились Нур-Султан и Алматы.

Отменены комендантский час и другие временные ограничения. Но в Алматы сохраняются «красный» уровень террористической угрозы, блокпосты и круглосуточные патрули. Это связано с деятельностью преступных группировок. Силовики продолжают поиск задержания экстремистов, находит тайники с оружием. Также возобновил работу в штатном режиме и аэропорт Алматы. 

События в Казахстане повлекли перестановки в силовых структурах, которые фактически оказались не готовы к массовой атаке. Обратился к народу и первый президент Нурсултан Назарбаев. Он опроверг слухи об отъезде из страны и о конфликте в правящих элитах.

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Первые часы после отменены чрезвычайного положения в Казахстане. Особый режим снят по всей стране. Последними присоединились Нур-Султан и Алматы. Отменены...
 
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