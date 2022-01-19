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Мужчина погиб при пожаре в Рогачевском районе
Источник материала: БелТА
19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Рогачевском районе при пожаре погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"18 января в 18.48 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Елки Рогачевского района Гомельской области. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1967 года рождения, неработавший", - рассказали в пресс-службе.
Причины пожара и гибели устанавливаются. -0-
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18 января в 18.48 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Елки Рогачевского района Гомельской области. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1967...
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