Мужчина погиб при пожаре в Рогачевском районе

Источник материала: БелТА

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Рогачевском районе при пожаре погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"18 января в 18.48 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Елки Рогачевского района Гомельской области. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1967 года рождения, неработавший", - рассказали в пресс-службе.

Причины пожара и гибели устанавливаются. -0-