В Лунинце девушка снимала видео для TikTok и выпала с балкона

Источник материала: БелТА

19 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинце 14-летняя девушка выпала с балкона на четвертом этаже. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Несчастный случай произошел днем 18 января. По предварительной информации, девушка снимала себя на мобильный телефон. Потеряв равновесие, она упала вниз. С травмами школьницу госпитализировали в больницу. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

"По словам подростка, она позировала на камеру для видео в TikTok, запрокинула голову и упала", - уточнили в СК.

Следователь и специалист управления Государственного комитета судебных экспертиз провели осмотр места происшествия. Опрошены родственники и соседи девушки. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Лунинецкий районный отдел Следственного комитета выясняет все обстоятельства произошедшего.-0-