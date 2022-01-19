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В Лунинце девушка снимала видео для TikTok и выпала с балкона

19.01.2022 10:23 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинце 14-летняя девушка выпала с балкона на четвертом этаже. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Несчастный случай произошел днем 18 января. По предварительной информации, девушка снимала себя на мобильный телефон. Потеряв равновесие, она упала вниз. С травмами школьницу госпитализировали в больницу. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

"По словам подростка, она позировала на камеру для видео в TikTok, запрокинула голову и упала", - уточнили в СК.

Следователь и специалист управления Государственного комитета судебных экспертиз провели осмотр места происшествия. Опрошены родственники и соседи девушки. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Лунинецкий районный отдел Следственного комитета выясняет все обстоятельства произошедшего.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Несчастный случай произошел днем 18 января. По предварительной информации, девушка снимала себя на мобильный телефон. Потеряв равновесие, она упала вниз.
 
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