ГПК: Польша распространяет ложные сведения о повреждении белорусского пограничного знака

Источник материала: ОНТ

17 января белорусские пограничники обнаружили повреждения пограничного столба Республики Беларусь. На табличке с номером и щитке с изображением Государственного герба были зафиксированы пробоины, предположительно от обнаруженных вблизи столба металлических шариков. Официальный канал Государственного пограничного комитета Беларуси сообщает о распространении польской стороной ложных сведений об инциденте.

Отмечается, что белорусская сторона уведомила польских коллег о повреждении пограничного знака своевременно. Это было сделано по линии пограничных уполномоченных и через оперативно-дежурную службу. Погранстража Польши это публично подтвердила.

ГПК обращает внимание, что по двусторонним договоренностям каждая сторона должна уведомлять сопредельную сторону о замеченных фактах повреждений знаков, их элементов. Военнослужащие Польши визуально наблюдали повреждения, отсутствие щитков на пограничных столбах, но не информировали белорусскую сторону.

В ГПК отметили, что польская сторона данному инциденту придает информационный импульс с тактикой «больше вбросов и меньше правды».

Фото: ГПК Беларуси

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