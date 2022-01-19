Девочка упала с балкона четвертого этажа во время съемок TikTok

Источник материала: ОНТ

Съемка видео для TikTok привела к травмам 14-летней жительницы Лунинца. Девочка упала с балкона четвертого этажа. Об этом информирует Следственный комитет Беларуси.

18 января днем 14-летняя девочка потеряла равновесие и упала с балкона четвертого этажа. Предварительно установлено, что пострадавшая до падения снимала себя на мобильный телефон. Школьницу доставили в больницу, в настоящее время ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

Девочка рассказала, что позировала на камеру для ролика в TikTok. Она запрокинула голову и упала.

Следователь и специалист Госкомитета судебных экспертиз провели осмотр места происшествия, были опрошены соседи и родственники пострадавшей, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Фото: СК Беларуси

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