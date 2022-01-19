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На Клайпедский порт надвигается волна сокращений
Источник материала: ОНТ
Волна сокращений надвигается на Клайпедский порт. Причина всё та же – остановка транзита белорусских удобрений в угоду «коллективному» Западу.
Мэр Клайпеды заявил, что порт потеряет треть грузопотока и это приведёт к сокращению рабочих мест. Первая волна уже лишила работы десятки человек. Ситуация с отказом от белорусского транзита убыточна для Литвы. Ущерб ощутит как сам порт, так и компании, которые работают в нём. Быстро компенсировать потери не получится, но у высшего руководства Литвы, видимо, свои «подсчёты». Пока страдают экономика и люди.
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Волна сокращений надвигается на Клайпедский порт. Причина всё та же – остановка транзита белорусских удобрений в угоду «коллективному» Западу. Мэр Клайпеды...
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