Источник материала: ОНТ

Волна сокращений надвигается на Клайпедский порт. Причина всё та же – остановка транзита белорусских удобрений в угоду «коллективному» Западу.

Мэр Клайпеды заявил, что порт потеряет треть грузопотока и это приведёт к сокращению рабочих мест. Первая волна уже лишила работы десятки человек. Ситуация с отказом от белорусского транзита убыточна для Литвы. Ущерб ощутит как сам порт, так и компании, которые работают в нём. Быстро компенсировать потери не получится, но у высшего руководства Литвы, видимо, свои «подсчёты». Пока страдают экономика и люди.

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