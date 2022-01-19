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Мошенники похитили более 5000 рублей у двух жителей Бобруйска. Вроде все просто, но жертвы ничего не заподозрили!

19.01.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мошенники похитили более 5000 рублей у двух жителей Бобруйска. Вроде все просто, но жертвы ничего не заподозрили!

Двое жителей Бобруйска стали жертвами мошенников и лишились крупной суммы денег. Об этом рассказали в Следственном комитете.

Согласно данным ведомства, утром 15 января 58-летний житель Бобруйска получил звонок в Viber. Неизвестный сообщил, что он является работником банка. Далее бобруйчанин узнал, что с его лицевого счета кто-то хочет украсть деньги. «Работник банка» посоветовал установить на смартфон приложение, чтобы обезопасить  финансы.

После того, как мужчина выполнил все требования, он получил смс-оповещение о снятии со своего счета 2400 рублей.

Похожим образом обманули 51-летнего жителя Бобруйска: с его банковского счета пропали более 2700 рублей.

Возбуждены уголовные дела за хищение имущества с помощью модификации компьютерной информации.

Фото: СК

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Двое жителей Бобруйска стали жертвами мошенников и лишились крупной суммы денег. Об этом рассказали в Следственном комитете. Согласно данным ведомства, утром 15...
 
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