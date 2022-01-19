Модель PlayBoy парализовало после 53 пластических операций

Источник материала: ОНТ

Модель PlayBoy из Аргентины Лорена Фабиана Колотта, более известная как Сабрина Саброк, рассказала, что после десятков пластических операций у нее парализовало часть лица. Об этом информирует Daily Star.

За свои 45 лет Сабрина перенесла как минимум 53 косметические операции. В частности, женщина делала подтяжку лица, увеличивала губы, вставила в грудь импланты, колола инъекции ботокса в проблемные места. Все эти манипуляции проводились Саброк уже в зрелом возрасте, ранее она работала учителем, и денег на хирургов и косметологов у нее не было.

Женщина признается, что сейчас «чувствует себя идиоткой» с парализованным лицом,.

Саброк рассказала, что со своей проблемой она обратилась к врачу, который установил точную причину паралича. Сейчас женщина практикует медитацию, чтобы постепенно «исцеляться», расслабляя мышцы.

Фото: sabrinasabrokreal/Instagram

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