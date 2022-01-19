﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Модель PlayBoy парализовало после 53 пластических операций

19.01.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Модель PlayBoy парализовало после 53 пластических операций

Модель PlayBoy из Аргентины Лорена Фабиана Колотта, более известная как Сабрина Саброк, рассказала, что после десятков пластических операций у нее парализовало часть лица. Об этом информирует Daily Star.

За свои 45 лет Сабрина перенесла как минимум 53 косметические операции. В частности, женщина делала подтяжку лица, увеличивала губы, вставила в грудь импланты, колола инъекции ботокса в проблемные места. Все эти манипуляции проводились Саброк уже в зрелом возрасте, ранее она работала учителем, и денег на хирургов и косметологов у нее не было.

Женщина признается, что сейчас «чувствует себя идиоткой» с парализованным лицом,.

Саброк рассказала, что со своей проблемой она обратилась к врачу, который установил точную причину паралича. Сейчас женщина практикует медитацию, чтобы постепенно «исцеляться», расслабляя мышцы.

Фото: sabrinasabrokreal/Instagram

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Модель PlayBoy из Аргентины Лорена Фабиана Колотта, более известная как Сабрина Саброк, рассказала, что после десятков пластических операций у нее парализовало часть...
 
Новости дня
Новости разные
 
Секреты счастливой жизни в Монако ! Приёмка квартир в эксклюзивном доме стала событием
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by