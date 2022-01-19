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Модель PlayBoy парализовало после 53 пластических операций
Источник материала: ОНТ
Модель PlayBoy из Аргентины Лорена Фабиана Колотта, более известная как Сабрина Саброк, рассказала, что после десятков пластических операций у нее парализовало часть лица. Об этом
За свои 45 лет Сабрина перенесла как минимум 53 косметические операции. В частности, женщина делала подтяжку лица, увеличивала губы, вставила в грудь импланты, колола инъекции ботокса в проблемные места. Все эти манипуляции проводились Саброк уже в зрелом возрасте, ранее она работала учителем, и денег на хирургов и косметологов у нее не было.
Женщина признается, что сейчас «чувствует себя идиоткой» с парализованным лицом,.
Саброк рассказала, что со своей проблемой она обратилась к врачу, который установил точную причину паралича. Сейчас женщина практикует медитацию, чтобы постепенно «исцеляться», расслабляя мышцы.
Фото: sabrinasabrokreal/Instagram
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Модель PlayBoy из Аргентины Лорена Фабиана Колотта, более известная как Сабрина Саброк, рассказала, что после десятков пластических операций у нее парализовало часть...
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