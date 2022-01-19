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Суд в Украине 19 января объявит меру пресечения бывшему президенту Порошенко

19.01.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Суд в Украине 19 января объявит меру пресечения бывшему президенту Порошенко

Будет ли развязка у политического спектакля в Киеве? Сегодня, как ожидается, объявят меру пресечения бывшему президенту Украины. Пётр Порошенко обвиняется в госизмене и финансировании терроризма. По этим статьям ему грозит 15 лет лишения свободы.

Решение суд должен был вынести ещё в понедельник. Процесс затянулся почти на 11 часов. Практически половину из них судья провёл в совещательной комнате. В это время в зале заседаний и на улице группа поддержки Порошенко «развлекалась» под музыку. Сторонники политика заблокировали выезд из суда, на случай если бывшего президента арестуют. Но сам Пётр Порошенко демонстративно не проявлял интереса к происходящему и даже умудрился уснуть на заседании суда. 

Сегодня, вероятно, будет повторение сценария. Политик призвал сторонников вновь приходить на митинг. В последнее время он не скупится на громкие заявления. Критикует нынешнюю власть, судебную систему и демонстрирует антироссийские настроения.

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Будет ли развязка у политического спектакля в Киеве? Сегодня, как ожидается, объявят меру пресечения бывшему президенту Украины. Пётр Порошенко обвиняется в...
 
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