В Могилевской области за сутки произошло 6 пожаров: два человека погибли

Источник материала: БелТА

19 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области за прошедшие сутки произошло 6 пожаров: два человека погибли, трое травмированы. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Так, вчера в 6.40 в центр оперативного управления МЧС от очевидцев поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в пос.Дубровка Краснопольского района. Дом горел открытым пламенем, на улице подразделения МЧС встретила 79-летняя хозяйка. Пенсионерка сообщила, что внутри горящего дома находится гостивший у нее 80-летний житель Краснополья. Его без признаков жизни обнаружили на полу в веранде.

Поиск погибшего был затруднен высокой температурой, плотным задымлением и обрушением строительных конструкций. При самостоятельной эвакуации термические ожоги пламенем 1-2 степени 2% тела, отравление продуктами горения получила хозяйка дома. Женщина госпитализирована.

В результате пожара уничтожена кровля и имущество, повреждено перекрытие и стены дома. Причина пожара устанавливается.

"В этот же день жертвой огня стал 34-летний житель Белыничей, проживающий в частном жилом доме по ул.Мокровской. По телефону 101 в 18.20 позвонили местные жители - дом к этому моменту был полностью охвачен огнем. Шансов на спасение мужчины не было - его без признаков жизни обнаружили на полу в одной из комнат. Причину произошедшего еще предстоит установить специалистам", - отметили в МЧС.

Еще один пожар произошел 18 января в Могилеве. Сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире на десятом этаже жилого дома по ул.Крупской поступило в 10.32. На момент возникновения пожара в квартире находилась 29-летняя жена хозяина вместе с 3-летним сыном. Они самостоятельно эвакуировались из квартиры. С диагнозом "отравление продуктами горения" они госпитализированы. В результате пожара повреждено имущество в комнате, закопчены стены и потолок в квартире. Эвакуация жильцов дома не проводилась.

Причина произошедшего устанавливается.-0-