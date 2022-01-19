Источник материала: Myfin



​Секреты счастливой жизни в «Монако»! Приёмка квартир в эксклюзивном доме стала событием

Вы заинтригованы? О доме «Монако» и других архитектурных шедеврах Minsk World — идеального места для тех, кто любит природу, но хочет жить в мире эксклюзивного городского комфорта, мы хотим рассказать вам подробнее. Звоните в контакт-центр по телефону 7675 (городские номера +375-17-269−32−90, +375-17-39−39−465, +375-17-38-81-719) или приходите в офисы продаж (ул. Мстиславца,9 и Мстиславца,11)!

Вы не в Минске? Наши представители работают в 57 городах страны. Они будут рады протянуть руку сотрудничества тем, кто хочет стать владельцем апартаментов мечты, и обязательно помогут вам сделать правильный выбор!

Порадуемся за Веронику, которая сделала правильный выбор, приобретя комфортабельные апартаменты в эксклюзивном доме «Монако»:



Вероника рада, что элитные дома в Беларуси достигли мирового уровня

«Я выбрала квартиру в этом комплексе, потому что он современный!» -делится радостью девушка, повидавшая мир. – «Мне очень нравится оформление холла в этом доме, не говоря уже о панорамном лифте! Мне нравится, что рядышком станция метро. Это очень удобная локация. Скоро откроется самый большой торговый центр, который находится рядом. Это тоже очень удобно! Великолепны панорамные окна в апартаментах. Так много света! В доме современная система отопления. Очень тепло! MinskWorld расположен так, что сюда можно быстро добраться за 15-20 минут из любой точки города. Сегодня это время у меня заняла поездка от станции метро «Восток». Я живу на 2 страны – в Беларуси и Арабских Эмиратах. И мне есть, с чем сравнить. «Монако» — дом, созданный с применением самых современных технологий, которые используют в Дубае!».



А какие впечатления у Алёны, которая сегодня получила ключи от новых элитных апартаментов в «Монако» вместе с мужем и сыном?



Апартаменты в «Монако» стали для Алёны подарком от мужа на День рождения!

«Нам очень понравился дом! Очень хорошая входная группа!В этот светлый морозный день мне очень приятно получить такой подарок от моего дорогого супруга. Спасибо любимому мужу! Вид замечательный, дороги широкие. Очень удобно, что рядом будет торгово-развлекательный центр. Район очень хороший. Много молодёжи, кафе, студий для развития ребёнка. Есть детский сад, хорошие площадки. Всё очень удобно и комфортно для жителей!»



С Днём рождения, Алена! Что скажут о «Монако» супруги Владимир и Юлия?



Следующую квартиру для детей Владимир планирует покупать тоже у «Дана Холдингс»!

«Все очень достойно! – говорит Владимир. — Если честно, всё даже лучше, чем мы думали. Мы очень довольны. В наших апартаментах тепло, несмотря на то, что сегодня холодно и дует ледяной ветер. Мы жили всю жизнь в обычных панельных домах. Здесь, конечно, все совершено по-другому. И нам очень нравится!».



Интересуемся у Володи и Юлии, как они оценивают уровень транспортной доступности квартала, в котором они проживают?

«Мы ездим на машине, но даже если бы её у нас не было, то в шаговой доступности метро (минуты 3-4 идти). По локации – это лучшее место. Центр города рядом, кольцевая — рядом, Южная магистраль — рядом, а до метро — вообще рукой подать! Этот район больше всего понравился нам и нашим детям. Очень удобно, что возле дома открывается самый большой в Беларуси торговый центр. Это только плюс! А ещё — очень понравилось сотрудничество с «Дана Холдингс». Сотрудники компании – предельно вежливые люди. Менеджер была с нами на связи и отвечала на любые интересующие нас вопросы в любое время суток. Дом сдан практически вовремя. «Дана Холдингс» — компания, у которой не страшно покупать недвижимость даже на стадии закладки котлована!»



Как же приятно получить ключи от новых апартаментов в морозный зимний день!

Все новосёлы элитного дома, с которыми нам удалось поговорить, подтверждают:

Приобрести шикарные апартаменты в элитном доме «Монако» — значит, реализовать многолетнюю мечту о жизни в предлагаемых обстоятельствах европейского комфорта!



«Монако» — праздник стиля и современной архитектуры!

Элитный дом расположен в квартале «Средиземноморский» многофункционального комплекса «Minsk World», появление которого на карте белорусской столицы делает столицу Беларуси еще более прекрасным и стильным, юным и ультрасовременным мегаполисом XXI века!



«Монако» — это любовь с первого взгляда!

В этот дом действительно влюбляешься, едва переступив его порог. Воображение покоряет изысканное дизайнерское лобби. К нему не останутся равнодушны даже повидавшие мир жильцы, а также их гости!



Дизайнерское лобби в доме «Монако» покоряет красотой

В комфортной зоне отдыха так хочется задержаться и побыть здесь, ощутив прекрасную энергетику этого красивого, уютного, созданного с любовью людям уникального места.



Сюда хочется возвращаться каждый вечер!

Вы ждёте ребёнка или уже являетесь счастливыми родителями? В архитектурных шедеврах кварталов многофункционального комплекса «Minsk World» есть прекрасно оборудованные санитарные комнаты с пеленальными столиками для грудничков и малышей!



Санитарная комната в одном из элитных домов многофункционального комплекса Minsk World…

В уникальном доме «Монако» скоростные панорамные лифты, покорившие сердце давшей нам интервью Вероники! Как и в других архитектурных жемчужинах квартала «Средиземноморский» здесь возносишься на высоты комфорта и подлинной респектабельности в стремительно движущейся ввысь прозрачной кабине. За окном залитые огнями улицы Минска.



Взгляните! Разве не чудо?



Многофункциональный комплекс Minsk World

Прекрасный вид открывается из панорамных окон апартаментов, которые имеют свободную планировку. Что это значит? Вы сможете эксклюзивно обустроить место, где вам предстоит пережить самые счастливые минуты жизни.

Обустроить так, как вы об этом давно мечтали, сделав столько комнат, сколько вам требуется для того, чтобы ощутить себя на пике комфорта!

Сегодня эту прекрасную картину эксклюзивно-уютного мира под названием «MinskWorld» могут созерцать те, кто уже приобрёл прекрасные апартаменты. Завтра в числе счастливых владельцев элитной недвижимости, расположенной в самом сердце Минска, мы будем рады увидеть Вас!

Инфраструктура квартала и многофункционального комплекса уникальна. Здесь прорастает волшебный мир подлинного благополучия уюта и здорового образа жизни!



Так выглядит идеальное место для отдыха и здоровой жизни

К вашим услугам игровые и спортивные площадки с велодорожками, зонами для бега, активного отдыха и – одновременно! – незабываемых романтических вечеров, которые вы проведёте в уютных кафе и ресторанах, запроектированных в стилобатах многих элитных домов квартала «Средиземноморский».

Новая жизнь в новом и уникальном месте позволит нашим новосёлам каждой клеточкой тела ощутить единение с природой, пользуясь всеми благами богатейшей городской инфраструктуры многофункционального комплекса XXI века!

В шаговой доступности от «Монако» вознесётся к небесам Международный финансовый центр — цитадель деловой энергии Минска и один из его новых символов, по которым деловой мир зарубежья будет узнавать нашу столицу.



МФЦ станет знаковым местом столицы и страны

Вы любите бродить в счастливой суете больших торгово-развлекательных центров с их многообразием развлечений для взрослых и детей, прекрасным выбором товаров и всевозможных услуг?



Жителям «Монако» рукой подать до ТРЦ, который вскоре распахнёт свои двери перед первыми посетителями!



Один из крупнейших торгово-развлекательных центров в республике

Предпочитаете физическую активность, командные игры, интенсивный воркаут? Тот кто живет в квартале «Средиземноморский», имеет возможность поддерживать отличную физическую форму круглый год!



О, спорт! Ты – жизнь!



На старт! По всему комплексу пройдут великолепные велосипедные дорожки

Великолепные спортивные площадки в многофункциональном центре «Minsk World» станут излюбленным местом летнего и зимнего отдыха.



На таких спортивных площадках готовятся чемпионы!

Малыши окунутся с головой в море радости, увидев замечательные детские городки. Это место, где они будут играть и веселиться, крепнуть и развиваться!



Эмоции подлинного счастья дети получают здесь в любую пору года!



А летом можно прыгать на скейтах до небес!

В многофункциональном комплексе запроектированы 2 детских поликлиники, 7 школ и 13 детских садов.



В этих стенах ждут вашего ребёнка!

«Minsk World» — место для отдыха, развития и бизнеса!



Уникальная система координат «15-минутного города» на ладони

Вы — хозяин домашнего любимца? Четвероногим друзьям здесь раздолье! В квартале «Средиземноморский» есть места для выгула собак, базовой дрессуры и весёлых игр с животными. На первых этажах современных домов многофункционального комплекса «Minsk World» для вашего друга есть даже лапомойки.



Здоровая и счастливая частная жизнь в квартале «Средиземноморский» будет идеально сочетаться с бизнесом или работой любого минчанина.



Международный финансовый центр с высоты птичьего полёта

Жители «Монако» и других элитных домов многофункционального центра « Minsk World » могут быстро попасть в любой уголок Минска, не опаздывая на работу, свидание или деловую встречу (15-20 минут в любую точку города на авто и едва ли больше на общественном транспорте!).

Транспортные артерии на улицах Аэродромная и Кижеватова позволяют автовладельцам быстро добраться в офис, расположенный в любом районе города, либо уехать в пятницу вечером за город, на уик-энд.



Вечерний Минск прекрасен. В особенности – Minsk World!

В пешей доступности находятся две станции метро:



станция «Ковальская слобода» Зеленолужской линии уже распахнула свои двери для пассажиров

открытие станции «Аэродромная», где уже ведётся отделка керамогранитом, запланировано на 2023 год!

Автовладельцы могут преумножить сохранность своего автомобиля, воспользовавшись паркингом на улице Германовская, 7.



Девятиэтажный дом «для машин» ждёт ваше авто!

По периметру многофункционального комплекса расположены остановки общественного транспорта.



«Монако», квартал «Средиземноморский» и многофункциональный комплекс «Minsk World» — уникальная система координат, напитанная энергией расположенного здесь аэродрома «Минск-1». Улетаешь утром на работу, но хочется поскорее вернуться назад — в этот удивительный и прекрасный мир, где всё создано с любой к людям и заботой о них.

Вам нравится быть счастливым?

Мы приглашаем вас открыть для себя двери персональных апартаментов в доме «Монако» или другом архитектурном шедевре многофункционального комплекса «MinskWorld» и квартала «Средиземноморский». Это территории высокой строительной готовности, где выбирают недвижимость на свой вкус те, кто по-настоящему ценит комфорт, и хочет вселиться завтра.

Апартаменты в Minsk World ждут вас уже сегодня, а стать их хозяевами помогут не только накопленные вами средства, но и:

Выгодные программы для покупателей недвижимости, предлагаемые нашей компанией!

Беспроцентная рассрочка до 60 месяцев!

Отличные условия кредитования банков-партнёров!



Первые шаги в новую прекрасную реальность!



Вас ждут апартаменты в «Монако» на условиях беспрецедентной выгоды!

«Монако» — всё то, о чём вы так долго мечтали!

« Minsk World » — новый уровень комфорта для резидентов ХХI века!

Мы ждём Ваших визитов и звонков!

*Партнерский материал. ИООО «Дана Астра», УНП 191295361