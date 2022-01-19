Житель Гродненского района шантажом принуждал девушку к интиму

Источник материала: БелТА

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродненского района шантажом принуждал девушку к действиям сексуального характера. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

"В один из дней жительнице города Гродно в социальной сети стал писать неизвестный. Человек угрожал представительнице прекрасного пола распространить ее изображения интимного характера. За свое молчание он требовал оказать ему услуги сексуального характера. Девушка не пошла на поводу у шантажиста, а сообщила обо всем в Ленинский РОВД города Гродно. При проведении оперативно-разыскных мероприятий оперативники отдела по противодействию киберпреступности установили личность человека, который отправил сообщения", - рассказали в УВД.

Оказалось, что к данным деяниям причастен 21-летний житель Гродненского района. Молодой человек ранее к ответственности не привлекался. По данному факту его действия квалифицированы по ч.1 ст.170 (понуждение к действиям сексуального характера) Уголовного кодекса. Санкции статьи предусматривают до трех лет лишения свободы.-0-