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В Кобринском районе юноша обокрал родителей своей девушки

19.01.2022 11:53 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе 17-летнего парня подозревают в краже валюты у родителей своей девушки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

В милицию обратилась 39-летняя женщина. Она рассказала, что кто-то с 20 ноября 2021 года по 10 января 2022-го украл из дома $1,5 тыс. Под подозрение сотрудников уголовного розыска попал юноша, с которым встречалась несовершеннолетняя дочь потерпевшей. Молодые люди вместе учатся. Парень часто приходил в гости к девушке и знал, где ее родители хранят сбережения. В первый раз он взял $200, а через некоторое время забрал остальную сумму. Деньги обменял и перевел на свою карточку: тратил на себя и подарки для девушки.

Следователи в отношении юноши возбудили уголовное дело за кражу.-0-

 
Теги: Курсы валют, Брест
 
 
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В милицию обратилась 39-летняя женщина. Она рассказала, что кто-то с 20 ноября 2021 года по 10 января 2022-го украл из дома $1,5 тыс. Под подозрение сотрудников уголовного...
 
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