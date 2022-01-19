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Фармацевт из Слонима зарабатывала на махинациях с рецептами

19.01.2022 12:11 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фармацевт по подложным рецептам отпускала товар и присваивала деньги. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"35-летняя жительница Слонима использовала служебное положение в преступных целях. Обманув подругу-врача, заполучила у нее 30 рецептурных бланков якобы для больных родственников. В последующем женщина вписывала в документы названия медикаментов и ложные данные покупателей, которые формально получали лекарства бесплатно, а на деле платили их полную стоимость. Деньги фармацевт присваивала", - рассказали в МВД.

За три месяца ей удалось "отоварить" 13 рецептов на сумму более чем Br400.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело за присвоение. Действиям врача, выдавшего бланки, также будет дана правовая оценка.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело за присвоение. Действиям врача, выдавшего бланки, также будет дана правовая оценка.
 
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