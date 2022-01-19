В Гомеле завершено расследование дела о педофилии

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19 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский городской отдел Следственного комитета завершил расследование многоэпизодного уголовного дела о преступлениях, совершенных в Гомеле, Минске, Могилеве, Гродно против половой неприкосновенности в отношении детей и подростков, сообщили БЕЛТА в СК.

Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гомельского облисполкома совместно с коллегами из ОВД администрации Новобелицкого района Гомеля установили 36-летнего жителя столицы, который в 2019-2021 годах в соцсети "ВКонтакте" вел активную переписку с мальчиками, которым было от 13 до 15 лет. Проживали они в Минске и трех областных центрах.

Как рассказал заместитель начальника первого следственного отделения Гомельского городского отдела Следственного комитета Виктор Сецкий, в процессе общения обвиняемый входил в доверие к детям и подросткам, вызывал интерес к своей личности, после этого вел переписки на темы сексуального характера, пересылал порнографические фотографии, а также убеждал несовершеннолетних сфотографировать обнаженные части своего тела и переслать эти фотографии ему.

Установлены факты, когда обвиняемый в переписках убедил мальчиков из Гомеля, Могилева и Минска встретиться с ним, а затем совершил в отношении них мужеложство и иные действия сексуального характера. Для встреч с неминчанами мужчина приезжал в города, где жили мальчики, и арендовал там квартиры.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 5 мальчиков 2004-2006 годов рождения.

Жителю Минска предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч.1 ст.168 (мужеложство и иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста), ч.1 ст.169 (развратные действия), ч.3 ст.172 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления), ч.2 ст.343 (изготовление, хранение с целью распространения, распространение порнографических материалов, изображений, видеофильмов порнографического содержания с использованием сети интернета, а равно их распространение несовершеннолетнему), ч.2 ст.343-1 (изготовление, хранение с целью распространения, распространение порнографических материалов, с изображением несовершеннолетнего с использованием сети интернета, а равно использование малолетнего и несовершеннолетнего для изготовления порнографических материалов).

Обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело передали прокурору Гомеля для направления в суд.

Виктор Сецкий отметил: анализ такой категории преступлений показывает, что существенная их часть совершается путем использования интернета. В различных "тематических" сообществах "ВКонтакте" взрослые, пользуясь анонимностью, общаются с подростками на развратные темы, обмениваются порнографическими материалами, предлагают личные встречи для мужеложства и иных действий сексуального характера. При этом родителям ничего не известно о таком общении, они не интересуются времяпровождением детей и их "друзьями", добавил заместитель начальника.-0-