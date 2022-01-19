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Под Щучином легковушка въехала в погрузчик: пассажир в реанимации

19.01.2022 12:17 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Щучином легковушка въехала в погрузчик: пассажир в реанимации. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

"18 января в 18.40 в оперативно-дежурную службу Щучинского РОВД поступило сообщение об автоаварии на автодороге М6. Установлено, что 35-летний водитель автомобиля "Хендэ" двигался на 225-м км автодороги в сторону Гродно. В какой-то момент он совершил наезд на стоящий погрузчик", - рассказали в ГАИ.

В результате аварии пострадала пассажирка легковушки. У 31-летней девушки травма головы, переломы плеча, руки и костей таза. Ее доставили в реанимационное отделение местной больницы.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В результате аварии пострадала пассажирка легковушки. У 31-летней девушки травма головы, переломы плеча, руки и костей таза. Ее доставили в реанимационное отделение...
 
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