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Под Щучином легковушка въехала в погрузчик: пассажир в реанимации
Источник материала: БелТА
19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Щучином легковушка въехала в погрузчик: пассажир в реанимации. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
"18 января в 18.40 в оперативно-дежурную службу Щучинского РОВД поступило сообщение об автоаварии на автодороге М6. Установлено, что 35-летний водитель автомобиля "Хендэ" двигался на 225-м км автодороги в сторону Гродно. В какой-то момент он совершил наезд на стоящий погрузчик", - рассказали в ГАИ.
В результате аварии пострадала пассажирка легковушки. У 31-летней девушки травма головы, переломы плеча, руки и костей таза. Ее доставили в реанимационное отделение местной больницы.-0-
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В результате аварии пострадала пассажирка легковушки. У 31-летней девушки травма головы, переломы плеча, руки и костей таза. Ее доставили в реанимационное отделение...
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