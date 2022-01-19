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СК: на Государственном гербе на погранзнаке выявлено не менее 8 повреждений

19.01.2022 12:29 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Государственном гербе на пограничном знаке выявлено не менее 8 повреждений. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"В связи с публичным распространением польской стороной заведомо ложной информации под видом достоверного сообщения относительно повреждения Государственного герба на пограничном знаке, СК Беларуси заявляет: на видео четко видно, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа в составе сотрудников Следственного комитета, милиции, Государственного комитета судебных экспертиз, Пограничного комитета, - отметили в ведомстве. - С применением фотофиксации осуществлен осмотр пограничного знака №667 с изображением Государственного герба Республики Беларусь, расположенного вдоль белорусско-польской границы в районе пограничной заставы "Усово" вблизи деревни Калеты Гродненского района, зафиксирована следовая картина, установлено наличие не менее 8 повреждений".

С места происшествия изъяты табличка с изображением Государственного герба, металлические шарики. С целью установления возможной траектории полета шариков и последующего изъятия также осматривался участок прилегающего лесного массива.

Произведены допросы свидетелей, назначены необходимые экспертные исследования. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщалось, утром 17 января в Гродненском районе пограничным нарядом при несении службы обнаружены повреждения пограничного столба и щитка с изображением Государственного герба Республики Беларусь в виде пробоин. Погранзнак расположен в непосредственной близости с белорусско-польской границей, при этом лицевая его сторона направлена в сторону сопредельного государства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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С места происшествия изъяты табличка с изображением Государственного герба, металлические шарики. С целью установления возможной траектории полета шариков и...
 
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