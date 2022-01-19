Нефтепровод взорвался на юго-востоке Турции

Источник материала: ОНТ

На юго-востоке Турции взорвался нефтепровод.

В огне оказалась часть шоссе. Движение закрыто в обоих направлениях. Есть вероятность, что пламя перекинется и на жилые кварталы. На место прибыли пожарные машины, группы экстренного реагирования и скорая помощь.

Информации о пострадавших нет.

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