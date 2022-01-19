﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Какие хобби в резюме считаются неподобающими, рассказали рекрутеры

19.01.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Какие хобби в резюме считаются неподобающими, рассказали рекрутеры

Каждый третий рекрутер хотел бы видеть в резюме лишь те хобби, которые соответствуют характеру вакансии. Об этом рассказывает «Газета.ру» со ссылкой на результаты опроса проекта SuperJob.

В опросе участвовали представители 1000 компаний. Они рассказали, нужно ли добавлять в резюме сведения об увлечениях.

Оказалось, что 34% рекрутеров выступают за указание в резюме всех хобби. Еще 34% уверены, что допустимо указывать лишь занятия, которые соответствуют характеру будущей работы. 21% работодателей считает лишней графу резюме об увлечениях.

6% рекрутеров приходилось отказывать в трудоустройстве людям с неподходящими хобби. Представители компаний чаще прочего называют неподобающими увлечениями экстремальные виды спорта и геймерство.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждый третий рекрутер хотел бы видеть в резюме лишь те хобби, которые соответствуют характеру вакансии. Об этом рассказывает «Газета.ру» со ссылкой на результаты...
 
Новости дня
Новости разные
 
СК: на Государственном гербе на погранзнаке выявлено не менее 8 повреждений
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by