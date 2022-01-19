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Какие хобби в резюме считаются неподобающими, рассказали рекрутеры
Источник материала: ОНТ
Каждый третий рекрутер хотел бы видеть в резюме лишь те хобби, которые соответствуют характеру вакансии. Об этом
В опросе участвовали представители 1000 компаний. Они рассказали, нужно ли добавлять в резюме сведения об увлечениях.
Оказалось, что 34% рекрутеров выступают за указание в резюме всех хобби. Еще 34% уверены, что допустимо указывать лишь занятия, которые соответствуют характеру будущей работы. 21% работодателей считает лишней графу резюме об увлечениях.
6% рекрутеров приходилось отказывать в трудоустройстве людям с неподходящими хобби. Представители компаний чаще прочего называют неподобающими увлечениями экстремальные виды спорта и геймерство.
Фото: Pixabay
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Каждый третий рекрутер хотел бы видеть в резюме лишь те хобби, которые соответствуют характеру вакансии. Об этом рассказывает «Газета.ру» со ссылкой на результаты...
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