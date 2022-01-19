Взрыв произошел в Нью-Йорке: есть погибшие

Источник материала: ОНТ

Взрыв произошел в одном из зданий Нью-Йорка, погиб человек, еще десять получили ранения различной степени тяжести. Об этом пишет Reuters.

ЧП случилось в районе Бронкс 18 января, примерно в 11 часов по местному времени на Фокс-стрит. Как сообщили в пожарной службе города, взрыв спровоцировал пожар и обрушение части дома. Погибла 82-летняя женщина, еще одна – в критическом состоянии.

Пока не сообщается о причине взрыва, передает телеканал CBS. Согласно предварительным данным, виновата утечка газа.

Фото: Twitter

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