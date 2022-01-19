|
Взрыв произошел в Нью-Йорке: есть погибшие
Источник материала: ОНТ
Взрыв произошел в одном из зданий Нью-Йорка, погиб человек, еще десять получили ранения различной степени тяжести. Об этом
ЧП случилось в районе Бронкс 18 января, примерно в 11 часов по местному времени на Фокс-стрит. Как сообщили в пожарной службе города, взрыв спровоцировал пожар и обрушение части дома. Погибла 82-летняя женщина, еще одна – в критическом состоянии.
Пока не сообщается о причине взрыва, передает телеканал CBS. Согласно предварительным данным, виновата утечка газа.
Фото: Twitter
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Взрыв произошел в одном из зданий Нью-Йорка, погиб человек, еще десять получили ранения различной степени тяжести. Об этом пишет Reuters. ЧП случилось в районе Бронкс...
|
Архив (Разное)