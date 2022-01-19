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Антиковидные протесты в немецком Ростоке закончились столкновениями с полицией
Источник материала: ОНТ
Очередные протесты в немецком Ростоке закончились столкновениями с полицией.
Местные против санитарной политики властей в борьбе с пандемией. Поэтому они не соблюдали социальную дистанцию, большинство были без масок. Особую обеспокоенность полиции вызвало то, что у активистов с собой было огнестрельное оружие. Задержано как минимум десять человек. Волна протестов прокатилась также по Франции, Италии и другим европейским странам.
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Очередные протесты в немецком Ростоке закончились столкновениями с полицией. Местные против санитарной политики властей в борьбе с пандемией. Поэтому они не...
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