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Антиковидные протесты в немецком Ростоке закончились столкновениями с полицией

19.01.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Антиковидные протесты в немецком Ростоке закончились столкновениями с полицией

Очередные протесты в немецком Ростоке закончились столкновениями с полицией. 

Местные против санитарной политики властей в борьбе с пандемией. Поэтому они не соблюдали социальную дистанцию, большинство были без масок. Особую обеспокоенность полиции вызвало то, что у активистов с собой было огнестрельное оружие. Задержано как минимум десять человек. Волна протестов прокатилась также по Франции, Италии и другим европейским странам.

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Очередные протесты в немецком Ростоке закончились столкновениями с полицией.  Местные против санитарной политики властей в борьбе с пандемией. Поэтому они не...
 
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