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Машина такси загорелась в результате ДТП в Могилеве (ФОТО)

19.01.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Машина такси загорелась в результате ДТП в Могилеве (ФОТО)Могилеве (ФОТО)" class="one-news__figure-img">

В результате аварии в Могилеве вспыхнула машина такси, понадобилась помощь МЧС. Об этом сообщили в УВД Могилевского горисполкома.

Инцидент произошел 18 января в семь вечера. Водитель «Форда» ехал по улице Челюскинцев со стороны аг. Буйничи. Возле одного из домов он стал поворачивать, и в этот момент в него врезался автомобиль такси «Рено», ехавший навстречу.

В результате ДТП такси загорелось, на место выезжали пожарные. Медики оказали помощь водителю «Форда» и пассажиру «Рено», после чего те отправились по домам. Водитель такси от медпомощи отказался.

Проводится проверка.




Фото: УВД Могилевского горисполкома

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Теги: Могилев
 
 
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В результате аварии в Могилеве вспыхнула машина такси, понадобилась помощь МЧС. Об этом сообщили в УВД Могилевского горисполкома. Инцидент произошел 18 января в...
 
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