Белорусы направили более 7 тыс. замечаний и идей к проекту дополнений и изменений в Конституцию

Источник материала: ОНТ

Белорусы продолжают высказывать свои предложения о поправках в Конституцию.

Уже более 7 тысяч отзывов! Большинство идей и замечаний жители направляют в Национальный центр правовой информации. Все новшества ежедневно поясняют эксперты – на диалоговых площадках, во время прямых телефонных линий и личных приемов. Равнодушных к будущему страны нет. Важно услышать, что думают о возможных изменениях и дополнениях в каждом уголке страны. К открытому диалогу подключились даже люди далекие от политики – представители всех религий и национальностей, которые живут в Беларуси.

Общественное обсуждение близится к завершению. Все конструктивные предложения, которые нельзя прописать в Конституции, эксперты учтут при изменениях законодательства.

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