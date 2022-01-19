Фармацевт отпускала товар по подложным рецептам в Слониме

Источник материала: ОНТ

35-летняя женщина-фармацевт из Слонима в преступных целях использовала свое служебное положение. Она обманула подругу-врача и заполучила 30 рецептурных бланков. Это было сделано якобы для болеющих родственников, информирует пресс-служба МВД Беларуси.

Женщина в последующем вписывала в документы ложные данные покупателей и названия медикаментов. Формально лекарства выдавались бесплатно, на деле за них платили полную стоимость. Фармацевт присваивала деньги.

За три месяца жительница Слонима смогла «отоварить» 13 рецептов, она присвоила более 400 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Действия выдавшего бланки врача также получат правовую оценку.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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