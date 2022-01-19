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Украинец вышел из такси и провалился в канализационный люк

19.01.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Украинец вышел из такси и провалился в канализационный люк

В Днепре (Украина) мужчина вышел из такси и провалился в канализационный люк. Об инциденте информирует «Газета.ру» со ссылкой на «Днипро-ТВ».

Мужчина провалился в люк. Вытащить пострадавшего помог водитель такси, он оставался на месте до приезда скорой помощи. У упавшего в люк пассажира диагностировали ушиб колена и бедра.

Позже было установлено, что люк в центре Днепра стоял открытым уже несколько дней. Крышка была украдена.

Пострадавший написал заявление в полицию. Мужчина планирует судиться с гостиницей, отвечающей за люк.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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В Днепре (Украина) мужчина вышел из такси и провалился в канализационный люк. Об инциденте информирует «Газета.ру» со ссылкой на «Днипро-ТВ». Мужчина провалился в...
 
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